Во Дворце водного спорта стартовал международный юношеский турнир по прыжкам в воду

Принять участие "Беларусь Open" в международном юношеском турнире в Минск приехали молодые спортсмены из России, Грузии, Казахстана, Литвы, Германии и даже Канады. И, конечно, наибольшее представительство у хозяев.

Турнир "Беларусь Open" столица принимает во второй раз. Единственные международные соревнования по прыжкам в воду, которые проходят в нашей стране, появились в прошлом году. И получили отличную оценку у зарубежных гостей.

Одной из основных задач турнира тренеры видят подготовку молодежи к главному старту сезона - июльскому первенству Европы в итальянском Триесте. Символично, что открывал соревнования известный российский прыгун Глеб Гальперин - чемпион мира. Для подрастающего поколения это отличный образец для подражания.

В первый соревновательный день прыгуны разыграли 5 комплектов медалей, белорусам удалось попасть на пьедестал в трех дисциплинах. Среди девушек не старше 16 лет отлично проявила себя Александра Ясюкевич. На трехметровом трамплине она стала лучшей, и это, как признаются тренеры, большая неожиданность. Еще одно "золото" белорусской команде принесла Ксения Кондрашенкова, выступавшая также на трамплине 3 метра, среди девушек до 18 лет. На этом же снаряде у парней в так называемой открытой группе - где соревнуются спортсмены, перешагнувшие 18-летний рубеж, Алексей Гудилин заполучил "бронзу".

Турнир продлится до воскресенья, и по традиции завершится красочным водным шоу.