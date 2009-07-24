В.Наумов: Предстоящий сезон станет одним из самых интересных в истории белорусского хоккея

Об этом председатель Федерации хоккея Беларуси заявил на встрече с болельщиками и юными хоккеистами, состоявшейся 23 июля в конференц-зале минского Дома Футбола.

– Любителей хоккея ждут Кубок и открытый чемпионат Беларуси, выступление обновленного и укрепившегося минского «Дiнамо» в Континентальной хоккейной лиге, участие динамовцев в старейшем европейском турнире Кубке Шпенглера в Швейцарии, Олимпиада в Ванкувере, элитный юношеский (до 18 лет) чемпионат мира, хозяйкой которого станет Беларусь. И, наконец, майский чемпионат мира-2010 в Германии. Уверен, что будет интересно и что наши команды смогут выступить достойно. Если говорить об Олимпиаде в Ванкувере, сразу вспоминается наше феерическое выступление в Солт-Лейк-Сити восьмилетней давности. Тогда белорусы заняли 4-е место, хотя у нас не было такого представительства в НХЛ. Теперь же наш заокеанский десант гораздо внушительнее, и почему бы нам не попробовать превзойти то достижение? Наша команда на это способна, – считает Владимир Наумов.

Главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон признался, что он доволен планом подготовки команды к Олимпиаде и чемпионату мира. – У нас будет много спаррингов с сильными командами, в том числе и входящими в восьмерку мирового рейтинга. И это поможет нам качественно подготовиться к официальным турнирам. Обещаю, что будем бороться за победу в каждом матче, независимо от его статуса, – заверил рулевой национальной белорусской дружины и минского «Дiнамо».

Сборная Беларуси откроет игровой календарь нового сезона во время ноябрьского международного перерыва. Со 2 по 8 ноября в Бобруйске и Жлобине состоится традиционный «Кубок Полесья», в котором помимо команды Хэнлона выступят сборные Австрии, Дании, Франции, Норвегии и Полесья. Национальная дружина Беларуси на предварительной стадии сыграет с Австрией (5 ноября) и Данией (7 ноября). Финальный поединок, в котором сойдутся победители групп, запланирован на 8 ноября.

В декабре белорусы отправятся на турнир в Словакию, где соперниками белорусской команды станут дружины Словакии (17 декабря) и Швейцарии (18 декабря).

Накануне Олимпиады-2010 в Ванкувере сборная Беларуси проведет в Канаде два товарищеских поединка со Швейцарией. А на предварительной стадии Игр сразится с Финляндией (17 февраля), Швецией (19 февраля) и Германией (20 февраля).

В апреле серьезный международный турнир примет «Минск-Арена». Он станет одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2010. Белорусы сыграют со Словакией (22 апреля), Германией (24 апреля) и Швейцарией (25 апреля). Это соревнование планируется сделать традиционным. Предполагается, что это будет некий аналог «Евротура», в котором участвуют сборные «большой четверки» – Россия, Швеция, Финляндия и Чехия. Для команд, имеющих более низкий рейтинг, регулярных турниров нет. И это будет попытка такие соревнования основать. Председатель Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов призвал болельщиков принять активное участие в конкурсе по определению названия минского турнира.

До старта ЧМ-2010 белорусы проведут также два спарринга с Латвией в Риге (29 и 30 апреля) и одну товарищескую встречу с Чехией в Праге (6 мая).

Матчи предварительной стадии мирового форума дружина Глена Хэнлона сыграет в Кельне с командами Казахстана (9 мая), Словакии (11 мая) и России (13 мая).