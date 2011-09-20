Беларусь готовится к проведению Чемпионата мира по хоккею. Строительство спортивных объектов на особом контроле.

И сегодня власти Минска оценили ход строительства спортивного комплекса «Чижовка-арена». Металлический каркас здания уже практически готов. В ближайшее время здесь планируют залить монолитную плиту и смонтировать трибуны.

Цветовое оформление зрительских мест будет выполнено в красных и синих тонах, которые отражают символику хоккейной команды «Юность-Минск».

Параллельно дизайнеры и архитекторы разработали проект интерьеров девятиэтажной гостиницы, которая расположиться рядом с комплексом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марат Гродников, главный архитектор проекта:

Гостиница практически универсальна. В ней весь комплекс, весь набор от «три звезды». И чуть-чуть расширено бытовое обслуживание. Например, мы сделали салон красоты, парикмахерскую, при гостинице и для микрорайона сделали пункт ремонта кожгалантереи. Если говорить о том, чтобы это отрабатывалась на вложенный рубль, мы сделали маленький оздоровительный комплекс.