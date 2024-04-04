Прямой эфир

Владислава Бабкевича признали лучшим игроком вторых четвертьфиналов российской Суперлиги

04 апреля 2024 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский исполнитель «Зенита» Владислав Бабкевич – самый ценный игрок ответных четвертьфинальных матчей Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во многом стараниями нашего игрока питерцы сравняли счет в противостоянии с московским «Динамо».

Владислава Бабкевича признали лучшим игроком вторых четвертьфиналов российской Суперлиги-1

Нужно отметить, что отечественный диагональный регулярно попадал в символические сборные туров. Но в основном в отдельных амплуа. Теперь же эксперты назвали его MVP всех четвертьфиналов. Есть за что. 22-летний волейболист принес своей дружине 29 очков и помог отыграться, уступая 1:3. Бабкевич реализовал 51 % атак. А всего в нынешнем чемпионате он забил 381 мяч. Это шестой показатель в лиге.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
«Брест» стал вторым финалистом Кубка Президента по хоккею
04 апреля 2024 20:16

«Брест» стал вторым финалистом Кубка Президента по хоккею

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам
04 апреля 2024 17:14

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам

5 медалей завоевали белорусские спортсмены на старте Кубка мира по самбо
04 апреля 2024 13:41

5 медалей завоевали белорусские спортсмены на старте Кубка мира по самбо