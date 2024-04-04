Владислава Бабкевича признали лучшим игроком вторых четвертьфиналов российской Суперлиги

Нужно отметить, что отечественный диагональный регулярно попадал в символические сборные туров. Но в основном в отдельных амплуа. Теперь же эксперты назвали его MVP всех четвертьфиналов. Есть за что. 22-летний волейболист принес своей дружине 29 очков и помог отыграться, уступая 1:3. Бабкевич реализовал 51 % атак. А всего в нынешнем чемпионате он забил 381 мяч. Это шестой показатель в лиге.