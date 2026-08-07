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Владислав Мелкозеров пробился в финал ЧЕ по современному пятиборью

07 августа 2026 18:46
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Владислав Мелкозеров стал единственным белорусом, кому удалось выйти в финальную стадию чемпионата Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он завоевал путевку в утренней сессии. 

Особенно здорово земляк справился с фехтованием и полосой препятствий. Остальные виды оказались не так хороши. В полуфинале он показал пятый результат. 

Вечером пытались проявить себя Максим Марук и Владислав Нестеров. Однако спортсмены выступили ниже возможностей и не сумели квалифицироваться в финал. В число 18 сильнейших женщин пробились Анастасия Орел, Мария Гнедчик и Виолетта Гуреева. Награды будут разыграны завтра. Завершится старт воскресной смешанной эстафетой.

# Спортивные соревнования

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