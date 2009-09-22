Владимир Шалаев: Я свой голос отдам за Минск

Обзор хоккейных событий в стране и за рубежом с участием белорусских команд.

Основной темой программы стал успешный старт минского «Дiнамо» в КХЛ. Экспресс-комментарии Йонаса Андерссона и Ханнеса Хювенена, а также мнение игроков «Салавата Юлаева».

Также в сюжетах программы можно увидеть:

- Пресс-конференцию с «боссами» Лиги: вице-президентом Владимиром Шалаевым, директором по организации спортивных мероприятий Дмитрием Курбатовым и председателем профсоюза игроков Андреем Коваленко.

- Пресс-конференцию с директором Кубка Шпенглера Фрэтци Паргетци и вице-президентом ХК "Давоса" Домиником Гаудиенсом.

- Интервью с тренером «Юности» Михаилом Захаровым.

- Обзор очередных матчей Чемпионата РБ.