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Владимир Шалаев: Я свой голос отдам за Минск

22 сентября 2009 10:29
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Обзор хоккейных событий в стране и за рубежом с участием белорусских команд.

Основной темой программы стал успешный старт минского «Дiнамо» в КХЛ. Экспресс-комментарии Йонаса Андерссона и Ханнеса Хювенена, а также мнение игроков «Салавата Юлаева».

Йонас Андерссон

Также в сюжетах программы можно увидеть:

- Пресс-конференцию с «боссами» Лиги: вице-президентом Владимиром Шалаевым, директором по организации спортивных мероприятий Дмитрием Курбатовым и председателем профсоюза игроков Андреем Коваленко.

Владимир Шалаев, Дмитрий Курбатов, Андрей Коваленко

- Пресс-конференцию с директором Кубка Шпенглера Фрэтци Паргетци и вице-президентом ХК "Давоса" Домиником Гаудиенсом.

- Интервью с тренером «Юности» Михаилом Захаровым.

Михаил Захаров

- Обзор очередных матчей Чемпионата РБ.

Ярослав Чуприс

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