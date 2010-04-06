Владимир Сафонов: Я считаю, что не бывает будущего без истории

Через полторы недели Беларусь станет ареной юниорского Чемпионата мира. Серию материалов, посвященных этому событию, начинает интервью с главным тренером нашей юношеской сборной Владимиром Сафоновым.

- Что бы вы рассказали о себе в первую очередь?

- Люблю читать книги, классику. Смотреть исторические фильмы, кстати, прочитал много исторических книг. Я считаю, что не бывает будущего без истории. Бывают моменты, когда с удовольствием еду побродить в лес . После чемпионатов мира – это психологическая разгрузка.

- Как в нескольких словах охарактеризовать тот хоккей, который вы прививаете своим подопечным?

- Я люблю и прививаю хоккей агрессивный. Не люблю различные системы откатов и считаю, что в детском хоккее этим вообще пагубно заниматься. Когда мальчик агрессивный, он может показать больше, чем когда вставляешь его в рамки.

- Вы тренер демократ или диктатор?

- Посередине. Был период, когда я больше был диктатором. Потом поработал за границей и если бы продолжал там быть диктатором, то не проработал бы и года. Сейчас могу повысить голос, но оскорбить ни в коем случае.

- Ваши сильные и слабые стороны как тренера?

- Если говорить о просчетах, то сейчас я больше работаю в этом плане. Хотя раньше доверял это своим помощникам и не взваливал все на себя. Я вовремя разобрался, когда начинал работать тренером, что многое можно почерпнуть из тактики игры. Когда я моделирую игру своей команды, это приносить много пользы.

- Составьте великолепную шестерку из всех хоккеистов, кто выступал под вашим руководством?

- Из вратарей я бы выбрал Сашу Шоведуба. Из защитников – Олег Микульчик, Эдуард Дьяконов. Из нападающих – Юрий Щепицын, Николай Борщевский, Александр Андреевский.

- Что для вас, как для тренера, важнее: результат или профессиональный рост хоккеиста?

- Если ты правильно готовишь команду, то все идет параллельно.

- От кого зависит в большей степени удачное выступление команды: от тренеров или игроков?

- Тренер как режиссер команды и от него многое зависит.