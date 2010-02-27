Владимир Сафонов: Белорусский хоккей болен, и болен надолго

Ванкувер, гуд бай! Сочи, здравствуй?

Олимпиада еще продолжается, но уже без нашей сборной. Пройдёт еще пару дней, и эмоции улягутся. Наступит время анализа. Выводы из выступления команды, в первую очередь, должно сделать хоккейное сообщество и новый председатель Федерации, который, напомним, будет назначен не позднее 16 марта и которому сразу предстоит выносить важные кадровые решения, а также определять стратегию дальнейшего развития. Причем, аналитику и эмоции следует строго разграничить, чтобы спустя четыре года в Сочи ситуация не повторилась вновь.

Соблазн устроить сейчас охоту на ведьм, безусловно, существует. Ведь ехала команда, чтобы сыграть в четвертьфинале. А если этого не произошло, то говорить о выполнении задачи вряд ли возможно. И все же присоединиться к хору осуждающих не дает целый ряд факторов. Это и скоропостижность назначения Захарова, и проблемы с тренерским штабом, которые находятся вне компетенции главкома, и отсутствие в составе Андрея Костицына и Грабовского, и не лучшие по объективным причинам кондиции лидеров. Бывают обстоятельства, которые сильнее человека, и ванкуверский случай наглядно это иллюстрирует. Призванный на роль пожарного Захаров сделал все возможное, но погасить пламя не удалось.

Никто не станет отрицать, что наша сборная прогрессировала по ходу турнира. От почти беспросветного поединка с финнами белорусы оправились и дали бой шведам. Очень важно, что проявили себя те, путь кого в Ванкувер отнюдь не был устлан розами. Это, прежде всего, касается Дмитрия Мелешко: на критику тренера он ответил дублем и заслужил уважение. Вспомните и концовку поединка при счете 2:3. Самый острый момент белорусов был создан руками Константина Захарова, чьё появление в сборной вызвало столько скепсиса со стороны болельщиков.

Поединок с немцами считался ключевым на турнире для белорусов. Команду Уве Круппа, который, кстати, вел своих подопечных к олимпиаде несколько лет, наши хоккеисты обыграли, а значит, нижнюю границу допустимого не пересекли. Но сам факт победы порадовал не так, как то, что произошло при счете 3:3, когда психологическое и игровое преимущество прочно, казалось бы, перешло к немцам. Только сильная духом команда могла подняться после двух нокаутирующих ударов, которые последовали с интервалом всего в 20 секунд. Постфактум можно до бесконечности рассуждать о явной ошибке вратаря «Бундестим»Грайса. Но роль фортуны в хоккее никто никогда не отрицал, к тому же, в критические минуты роль лидера взвалил на себя именно тот игрок, от которого это ждали в первую очередь – Руслан Салей.

Остается еще матч со Швейцарией. Если общественный суд над Захаровым все же состоится, то улики сторона обвинения найдёт, прежде всего, в этой игре. Прокурор не вспомнит, что команде Ральфа Крюгера белорусы проиграли не в первый, и, можно спорить, не в последний раз. Он не вспомнит моменты, которые не были реализованы. Он, конечно же, забудет хоккейную поговорку «буллиты – это лотерея». Но, в первую очередь, прокурор не станет проводить параллелей между белорусской и швейцарской хоккейными системами. Ведь тогда закономерность швейцарского четвертьфинала окажется несомненной. Впрочем, выступать адвокатами Захарова нам резона нет: он сам справится со своей защитой.

А вот сделать вклад в начало широкой общественной дискуссии о судьбах нашего хоккея – это всегда пожалуйста. Опрошенные нами эксперты между собой в ключевых моментах, в общем-то, были согласны, вот только акценты расставили по-разному.

Дмитрий Кравченко, гл. тренер ХК «Неман» (Гродно):

Мне очень понравилась игра в атаке, действовали здорово, с хорошими бросками. Ребята отдавались игре...

Владимир Сафонов, гл. тренер юношеской сборной Беларуси:

Будь в этой сборной Костицын, Грабовский. Все равно, выше восьмого места мы навряд ли прыгнули бы. Белорусский хоккей болен, и болен надолго. Я думаю, что то поколение, которое сейчас есть, еще неплохое, а что нас ожидает впереди... Здесь нужно сказать честно, что мы можем оказаться еще и дальше. Сегодня у нас нет системы подготовки высококлассных хоккеистов. У нас сейчас много хоккеистов, которые могли бы таскать пианино, но мало кто умеет на нем играть.