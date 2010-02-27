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Владимир Сафонов: Белорусский хоккей болен, и болен надолго

27 февраля 2010 18:11
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Ванкувер, гуд бай! Сочи, здравствуй?

Олимпиада еще продолжается, но уже без нашей сборной. Пройдёт еще пару дней, и эмоции улягутся. Наступит время анализа. Выводы из выступления команды, в первую очередь, должно сделать хоккейное сообщество и новый председатель Федерации, который, напомним, будет назначен не позднее 16 марта и которому сразу предстоит выносить важные кадровые решения, а также определять стратегию дальнейшего развития. Причем, аналитику и эмоции следует строго разграничить, чтобы спустя четыре года в Сочи ситуация не повторилась вновь.

Олимпиада в Ванкувере

Соблазн устроить сейчас охоту на ведьм, безусловно, существует. Ведь ехала команда, чтобы сыграть в четвертьфинале. А если этого не произошло, то говорить о выполнении задачи вряд ли возможно. И все же присоединиться к хору осуждающих не дает целый ряд факторов. Это и скоропостижность назначения Захарова, и проблемы с тренерским штабом, которые находятся вне компетенции главкома, и отсутствие в составе Андрея Костицына и Грабовского, и не лучшие по объективным причинам кондиции лидеров. Бывают обстоятельства, которые сильнее человека, и ванкуверский случай наглядно это иллюстрирует. Призванный на роль пожарного Захаров сделал все возможное, но погасить пламя не удалось.

Олимпиада в Ванкувере

Никто не станет отрицать, что наша сборная прогрессировала по ходу турнира. От почти беспросветного поединка с финнами белорусы оправились и дали бой шведам. Очень важно, что проявили себя те, путь кого в Ванкувер отнюдь не был устлан розами. Это, прежде всего, касается Дмитрия Мелешко: на критику тренера он ответил дублем и заслужил уважение. Вспомните и концовку поединка при счете 2:3. Самый острый момент белорусов был создан руками Константина Захарова, чьё появление в сборной вызвало столько скепсиса со стороны болельщиков.

Олимпиада в Ванкувере

Поединок с немцами считался ключевым на турнире для белорусов. Команду Уве Круппа, который, кстати, вел своих подопечных к олимпиаде несколько лет, наши хоккеисты обыграли, а значит, нижнюю границу допустимого не пересекли. Но сам факт победы порадовал не так, как то, что произошло при счете 3:3, когда психологическое и игровое преимущество прочно, казалось бы, перешло к немцам. Только сильная духом команда могла подняться после двух нокаутирующих ударов, которые последовали с интервалом всего в 20 секунд. Постфактум можно до бесконечности рассуждать о явной ошибке вратаря «Бундестим»Грайса. Но роль фортуны в хоккее никто никогда не отрицал, к тому же, в критические минуты роль лидера взвалил на себя именно тот игрок, от которого это ждали в первую очередь – Руслан Салей.

Олимпиада в Ванкувере

Остается еще матч со Швейцарией. Если общественный суд над Захаровым все же состоится, то улики сторона обвинения найдёт, прежде всего, в этой игре. Прокурор не вспомнит, что команде Ральфа Крюгера белорусы проиграли не в первый, и, можно спорить, не в последний раз. Он не вспомнит моменты, которые не были реализованы. Он, конечно же, забудет хоккейную поговорку «буллиты – это лотерея». Но, в первую очередь, прокурор не станет проводить параллелей между белорусской и швейцарской хоккейными системами. Ведь тогда закономерность швейцарского четвертьфинала окажется несомненной. Впрочем, выступать адвокатами Захарова нам резона нет: он сам справится со своей защитой.

Олимпиада в Ванкувере

А вот сделать вклад в начало широкой общественной дискуссии о судьбах нашего хоккея – это всегда пожалуйста. Опрошенные нами эксперты между собой в ключевых моментах, в общем-то, были согласны, вот только акценты расставили по-разному.

Дмитрий Кравченко, гл. тренер ХК «Неман» (Гродно):
Мне очень понравилась игра в атаке, действовали здорово, с хорошими бросками. Ребята отдавались игре...

Дмитрий Кравченко

Владимир Сафонов, гл. тренер юношеской сборной Беларуси:
Будь в этой сборной Костицын, Грабовский. Все равно, выше восьмого места мы навряд ли прыгнули бы. Белорусский хоккей болен, и болен надолго. Я думаю, что то поколение, которое сейчас есть, еще неплохое, а что нас ожидает впереди... Здесь нужно сказать честно, что мы можем оказаться еще и дальше. Сегодня у нас нет системы подготовки высококлассных хоккеистов. У нас сейчас много хоккеистов, которые могли бы таскать пианино, но мало кто умеет на нем играть.

Владимир Сафонов

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