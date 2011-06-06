Владимир Кличко (Украина) — Султан Ибрагимов (Россия). Объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям IBF и WBO

Объединительный бой в супертяжелом весе за чемпионские титулы по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) прошел в Нью-Йорке в «Madison Square Garden».

Султан Ибрагимов. 32-летний боксер на момент поединка являлся чемпионом мира по версии WBO. За профессиональную карьеру провел 23 боя, в 22 из которых одержал победы. Также один бой закончился вничью.

До поединка с Владимиром Кличко россиянин провел бои с Шенноном Бригсом, в котором завоевал титул чемпиона мира среди супертяжеловесов по версии WBO, и Эвандером Холифилдом. В нем он отстоял свое звание.

Владимир Кличко. 31 год. На профессиональном ринге провел 53 боя, в которых одержал 50 побед. 45 из них завершились нокаутами. Потерпел всего три поражения. На момент поединка являлся чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Перед Султаном стояла сложная задача, потому что Владимир Кличко, несмотря на свои габариты, подвижный и скоростной боксер. Многие эксперты считают, что он лучше боксирует, чем его брат Виталий.

Единогласным решением судей (119:110, 117:111, 118:110) победу в 12-раундовом поединке одержал украинец Владимир Кличко.