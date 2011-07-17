Владимир Кличко (Украина) – Сэмюэл Питер (Нигерия). Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO

Поединок состоялся на «Коммерцбанк-Арена» в немецком Франкфурте-на-Майне.

Соперники встречались между собой уже второй раз. В первом очном поединке, который состоялся в США в 2005 году, единогласным решением судей победу одержал Владимир Кличко. Однако Сэмюэлю Питеру удалось тогда трижды отправить украинца в нокдаун.

И вот украинец по прозвищу «Доктор Стальной молот» и нигериец («Нигерийский кошмар») снова встретились лицом к лицу на ринге.

В нынешнем поединке Владимир Кличко доминировал по ходу всего боя, преимущественно удерживая рвущегося в бой нигерийца на дистанции, периодически нанося точные силовые удары и джебы. Вторая половина поединка вместе с усталостью Питера принесла несколько точных ударов в пользу Кличко, после чего нигериец стал нетвердо стоять на ногах и все реже наносил даже те размашистые кроссы, которые рассекали воздух.

На второй минуте 10-го раунда Кличко удачно провел апперкот, который потряс Питера. После этого Кличко уже не отпустил нигерийца, закончив бой серией ударов, после которых Питер оказался на полу. Рефери остановил бой, Питер не вставал с канваса около 2-х минут.

Таким образом, Владимир Кличко защитил свои звания чемпиона мира по версиям IBF (9-я защита), WBO (5-я защита) и IBO (9-я защита).

Очередная досрочная победа Владимира Кличко, коих у него после этой встречи стало 49. Всего же на счету украинца – 55 побед в 58 поединках. Нигерийский боксер, в свою очередь, потерпел уже четвертое поражение в 38 боях, проведенных на профессиональном ринге.