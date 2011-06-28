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Владимир Кличко (Украина) – Руслан Чагаев (Узбекистан). Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO

28 июня 2011 08:18
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Поединок состоялся на «Veltins Arena» в немецком Гельзенкирхене в присутствии 60 тысяч зрителей.

В этом бою также впервые с 2004 года разыгрывался пояс одного из самых авторитетных мировых журналов о боксе «RING» в тяжелом весе. Этот пояс разыгрывается при встрече двух самых сильных боксеров в мире по версии этого журнала.

На момент боя Руслан Чагаев был действующим чемпионом по версии WBA, но бой объединительным не являлся, поскольку WBA отказалась его санкционировать и титул этой организации в бою не разыгрывался.
 
Кличко захватил инициативу с первых секунд поединка. Чагаев пытался контратаковать, однако джеб Владимира оказался для него серьезной преградой. Во втором раунде Кличко послал Чагаева в нокдаун правым кроссом. Односторонний бой остановили секунданты Чагаева перед началом 11 раунда.

Таким образом, украинец отстоял свои титулы чемпиона мира.

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