Владимир Игнатик: Волчков сказал мне хорошо делать то, что умею

Первая ракетка белорусской команды на пресс-конференции поделился с журналистами своими впечатлениями о встрече.

Напомним, что в первом поединке сегодняшнего дня Владимир Игнатик выиграл у Димитара Грабулоского (6:3, 6:1, 6:4).

– Показал хороший теннис, даже лучший, чем в 10 июля в стартовом поединке. Соперник был очень неудобный. Поскольку он левша (а я не люблю играть против таких оппонентов), то создал мне много проблем, особенно на его подаче. Но я сумел справиться и добиться победы в трех сетах. На приеме мяча показал все, что мог, и это позволило мне несколько раз в каждом сете взять очки на подаче соперника, – сказал Владимир ИГНАТИК. – После первого поединка, проведенного 10 июля против второй ракетки македонцев Димитара Магдинчева, у меня сложилось впечатление, что он будет сильнее номинального первого номера, с которым я играл сегодня. Но теперь я изменил свое мнение и считаю, что они примерно равны по силам и у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

По мнению белорусского теннисиста, переломным стал девятый гейм третьего сета (после восьми предыдущих сет был равным – 4:4), который поначалу складывался неудачно для нашего соотечественника. – Наверное, где-то потерял концентрацию. Но теннис – такая игра, в которой даже секундное ослабление внимания чревато неприятностями. Поэтому пришлось очень сильно напрячься, предпринимать экстраординарные решения, что и помогло мне спасти этот гейм и выйти вперед – 5:4. После этого соперник, как мне показалось, немного сник, и это позволило мне его дожать, – признался Владимир Игнатик.

По словам юного лидера белорусской дружины, которому 14 июля исполнится 19 лет, перед матчем капитан Владимир Волчков сказал ему показать тот теннис, который демонстрирует на тренировках и хорошо делать то, что умеет. Это и принесло результат.

Соперник белоруса Димитар Грабулоски поздравил Владимира Игнатика с победой.

– Белорусская команда, и особенно её первый номер Владимир Игнатик показывает прекрасный теннис. Сегодня у меня было 3 брейк-пойнта, но я так и не смог их реализовать. Старался, делал все, что в моих силах, но Владимир Игнатик контролировал ход событий на протяжении всего поединка, – сказал Димитар Грабулоски.

По мнению македонца, то, что ему пришлось выходить на корт три дня подряд, не сказалось на его физическом состоянии, и он был готов играть во всех матчах, передает корреспондент БЕЛТА.