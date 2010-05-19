Владимир Игнатик уступил в квалификации турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

В первом круге он уступил словенцу Грегу Земле – 7:6, 4:6, 2:6.Квалификация женского турнира Открытого чемпионата Франции началась сегодня. Традиционно многочисленный белорусский десант представлен нашими девушками: Анастасия Екимова, Екатерина Деголевич, Ирины Курьянович, Дарья Кустова. Так две встречи с участием наших соотечественниц уже прошли. Ирина Курьянович вышла во второй раунд квалификации, переиграв немку Юлию Шруфф – 6:7, 6:4, 6:0. Неудача постигла Дарью Кустову. Она уступила румынке Симоне Халеп – 0:6, 6:7. В сегодняшней игровой программе также встречи Екимова – Дентони, Деголевич – Канэпи.