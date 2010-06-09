В минувшую субботу очередную главу своей футбольной летописи начал писать минский «Партизан». Сочинять ее, на ряду с игроками, предстоит главному футбольному тренеру Владимиру Геворкяну, принявшему брозды правления осевшей внизу турнирной таблицы команды.

На опытного специалиста, который приводил к победе на чемпионате страны «Динамо-Брест», руководство клуба возлагает большие надежды в сохранении элитной прописки.

Владимир Геворкян, гл. тренер ФК «Партизан»:

Самое главное преодолеть упадническую психологию, чтобы не было безысходности в действиях. Главное, чтобы они доверяли как нам, так и друг другу.

Судя по всему, даже за неделю тренировочных будней, претворявшую домашний поединок с «Нафтаном», новому тренеру удалось встряхнуть подопечных и заставиь их поверить в свою силу.

Еще одним фактором, положительно сказавшемся на «Партизане», стало появление именитого новичка. Ряды минчан пополнил Паскаль Менди.

Дебютант сходу получил место в основе. Проявив себя как в хороших защитах, так и в хороших началах атак. Все это, в купе с удружающим настроением «Нафтана» привело к тому, что к перерыву «Партизан» мог вести с крупным счетом.

Уйдя на перерыв при стартовых нулях, хозяева не утратили боевитости. И после антракта не упустили своего. Пропущенный мяч задел самолюбие новополовчан, которые в середине игры признали, что так истязать нервную систему своего наставника бесчеловечно. Как следствие, потрудился вратарь, в ряде эпизодов только его реакция спасла команду от крупных неприятностей.

Отыгрались гости в самой концовке. В ходе атак «Нафтана» минчанин Маевский получил травму и остался лежать в своей штрафной. А его партнеры сразу пошли в ответное наступление. Дивидендов оно не принесло, а вот следующая вылазка северян оказалась успешной, старания одноклубников довершил Владимир Шаков. При этом Маевский продолжал лежать на газоне.

Игорь Ковалевич, гл. тренер «Нафтана»:

Когда лежал игрок МТЗ, его команда проводила атаку до наших ворот и сделала прострел. Поэтому они имели полное право выбить мяч, контролируя его, и остановить игру. Почему мы должны останавливать ее. В общем, здесь все было правильно.

Финальный свисток зафиксировал ничью. «Нафтан», таким образом, избежал позора, а «Партизан», хоть и минимально, но пополнил свою скудную копилку.

Владимир Геворкян, гл. тренер ФК «Партизан»:

Очень хотелось сегодня не проиграть. Самоотдача была хорошая, играли через «не могу». Конечно, немного не хватает ни тактически, ни физически. Но они сегодня выкладывались, все отдавали борьбе, у меня нет претензий. Работаем дальше.