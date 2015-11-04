ВК «Минчанка» вышла в полуфинал Кубка Беларуси, в четырех сетах обыграв «Неман» из Гродно

Новости Беларуси. 3 ноября были сыграны ответные матчи стадии одной четвертой финала женского кубка Беларуси по волейболу. Чуть подробнее – о поединке, в котором «Минчанка» принимала на своей площадке «Неман» из Гродно. В первой встрече на выезде столичные волейболистки добились убедительной победы всего в трех партиях. Впрочем, те, кто ждал легкой прогулки для команды под руководством Олега Гулевича в ответной дуэли, просчитались.

Гостьи выглядели на порядок лучше, чем неделю назад, и нервы соперницам потрепали изрядно. Впрочем, опыт и класс хозяек все же взял свое. По итогам четырех сетов «Минчанка» оказалась сильнее. Впереди у столичной команды встреча Европейского Кубка вызова. «Минчанке» будет противостоять греческий АЕК. Матч пройдет 11 ноября в столичном Дворце спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Гулевич, главный тренер ВК «Минска»:

Мы должны более уверенно выигрывать, судя по составу и целям, которые мы ставим. И впереди еврокубки. Конечно, мы не имеем права столько ошибаться. Но, тем не менее, допустили сегодня множество ошибок, которые мешали играть. В концовке только, в четвертой партии получилась победа. Поэтому сейчас надо сделать выводы, больше повысить требовательность к каждому мячу, к обработке мячей и идти дальше.