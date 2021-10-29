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«Витэн» вничью сыграл с испанским «Леванте» в футзальной Лиге чемпионов

29 октября 2021 20:13
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Новости Беларуси. «Витэн» провел очередной матч в рамках основного раунда футзальной Лиги чемпионов. Соперником был испанский «Леванте». Эта встреча стала заключительной, так что оршанским футболистам необходимо было побеждать и завоевывать заветные очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витэн» вничью сыграл с испанским «Леванте» в футзальной Лиге чемпионов-1

В первом тайме дружины обменялись голами. Счет открыли испанцы, но наши парни сумели сравнять. А во втором отрезке поединка «Витэн» вырвался в лидеры. Правда, ненадолго. Игроки «Леванте» вновь восстановили равенство в счете. Итог – ничья, 2:2. Напомним, что на старте соревнований наши спортсмены не смогли справиться с «Барселоной». А во второй дуэли сыграли вничью с «Жальгирисом».

# Футбол # Фотофакт

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