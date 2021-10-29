«Витэн» вничью сыграл с испанским «Леванте» в футзальной Лиге чемпионов

Новости Беларуси. «Витэн» провел очередной матч в рамках основного раунда футзальной Лиги чемпионов. Соперником был испанский «Леванте». Эта встреча стала заключительной, так что оршанским футболистам необходимо было побеждать и завоевывать заветные очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме дружины обменялись голами. Счет открыли испанцы, но наши парни сумели сравнять. А во втором отрезке поединка «Витэн» вырвался в лидеры. Правда, ненадолго. Игроки «Леванте» вновь восстановили равенство в счете. Итог – ничья, 2:2. Напомним, что на старте соревнований наши спортсмены не смогли справиться с «Барселоной». А во второй дуэли сыграли вничью с «Жальгирисом».