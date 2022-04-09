Витебский «Рубон» обыграл «Цмоки-Минск» в ЧБ по баскетболу. Как прошли остальные матчи?

В одной из дуэлей витебский «Рубон» на своей площадке принимал резервную команду «Цмоки-Минск». «Драконы» отлично стартовали в матче. Именно они вели в счете практически всю игру. Однако несколько ошибок столичных спортсменов в ответственных моментах помогло хозяевам вырвать победу в концовке последней четверти: 93:89. В остальных встречах «Гродно-93» праздновал викторию над «Импульсом», а «Борисфен» одолел «Гомельских рысей». Четвертьфинальные серии продолжатся до двух побед.