«Витебск» потерпел уже третье поражение подряд в чемпионате Беларуси по футболу

Встреча 16-го тура на бобруйском стадионе «Спартак» между «красно-черной» местной «Белшиной» и футбольным клубом «Витебск» имела очевидный подтекст. Соседи по турнирной таблице, занимавшие в ней не особо приятные девятые и десятые места, должны были выяснить, чье стремление в золотую табличную серединку имеет под собой более-менее надежное фундаментальное основание.

Ведь своих поклонников соперники в последнее время радовали редко и мало. Футболисты «Витебска» в двух последних чемпионатных турах не смогли поразить чужие ворота, а белшиновский актив на этом же календарном отрезке исчислялся только двумя очками.

Хозяева поля, подопечные Александра Седнёва, начали встречу поживее витеблян и еще до антракта могли преобразовать свой игровой перевес в голы. Достаточно регулярно, хотя и нечасто воротам северян угрожал Геннадий Близнюк. Форвард явно жаждал снова завоевать симпатии бобруйской торсиды и обратить внимание всех отечественных болельщиков на свое возвращение в белорусский чемпионат.

Хорошим подспорьем Близнюку стала агрессивная игра в нападении Егора Зубовича, который несколько раз, казалось бы, наверняка завершал атаки белшиновцев, но мяч в итоге так и не пересек линию витебских ворот. Северяне, похоже, запаслись перед матчем приличной порцией везения. Которой, однако, хватило только на первую половину игры.

После перерыва бобруйчанам все же удалось договориться с фортуной на подходящих для себя условиях и распечатать кипера гостей Юрия Васютина. На 52-й минуте уже упомянутый Зубович, обыграв защитника, красиво и точно пробил с линии штрафной. 1:0 – «Белшина» вышла вперед.

А совсем скоро преимущество хозяев выросло до двух мячей. Настойчивый Александр Былина блеснул дриблингом на левом фланге и навесил в штрафную, где Дмитрию Ковба оставалось без особых препятствий точно пробить по воротам. Форвард с этой задачей справился. На то он, собственно, и форвард. Счет стал 2:0 в пользу «Белшины» и уже не изменился до финального свистка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Бобруйчан такой расклад, естественно, вполне устраивал. На ворота приезжей команды они в дальнейшем почти не посягали. А вот попытки подопечных Сергея Боровского спасти эту игру успехом не увенчались. В итоге «Витебск» в третьем чемпионатном матче подряд терпит поражение. На этот раз со счетом 0:2.