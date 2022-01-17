Прямой эфир

«Витебск» обыграл «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

17 января 2022 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. В воскресенье, 16 января, завершились традиционные три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Витебск» обыграл «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

В одной из встреч занимающий на тот момент второе место в таблице лидеров «Гомель» на своем льду принимал «Витебск». На удивление, «рыси» второй раз подряд не смогли справиться с «медведями». Хозяева отлично вступили в борьбу и оторвались от гостей на две шайбы. Но витебские хоккеисты не собирались сдаваться и сравняли счет в концовке третьего периода. А в овертайме им удалось вырвать победу со счетом 3:2. В остальных матчах жлобинский «Металлург» по буллитам выиграл у «Могилева», а оршанский «Локомотив» разгромил новополоцкий «Химик».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси проиграла команде Польши на этапе ЧЕ по гандболу
17 января 2022 14:47

Сборная Беларуси проиграла команде Польши на этапе ЧЕ по гандболу

Кубок мира по биатлону. Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования
17 января 2022 14:42

Кубок мира по биатлону. Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования

Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 атлетов
17 января 2022 14:36

Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 атлетов