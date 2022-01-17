«Витебск» обыграл «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

В одной из встреч занимающий на тот момент второе место в таблице лидеров «Гомель» на своем льду принимал «Витебск». На удивление, «рыси» второй раз подряд не смогли справиться с «медведями». Хозяева отлично вступили в борьбу и оторвались от гостей на две шайбы. Но витебские хоккеисты не собирались сдаваться и сравняли счет в концовке третьего периода. А в овертайме им удалось вырвать победу со счетом 3:2. В остальных матчах жлобинский «Металлург» по буллитам выиграл у «Могилева», а оршанский «Локомотив» разгромил новополоцкий «Химик».