Виталий Коваль, ХК «Торпедо»: В этом году собралась лучшая команда за всю историю существования «Динамо». С ними будет настоящая битва

Надо сказать, прорваться на тренировку «автозаводцев» было непросто. Сложилось впечатление, что финский главком «Торпедо» Кари Ялонен что-то от широкой публики скрывает. А, может, и правда, есть секреты у нижегородской команды, благодаря которым она так удачно стартовала?

Алексей Угаров, ХК «Торпедо»:

Летом мы проделали большую работу. Новый тренер, новые тактические схемы, новые обязанности. Можно сказать, все пришли в новую команду. Все началось заново.

В принципе, то, что тренер нам говорит, мы выполняем, и он доволен.

Виталий Коваль, ХК «Торпедо»:

В команде хорошее настроение. Одержали две победы на старте. Но это всего лишь неплохое начало, не более того.

И, тем не менее, «Витязь» «Торпедо» обыграло 3:0, а «Спартак» – 4:1. В первом матче ворота защищал и записал себе заслуженный «сухарь» в актив Виталий Коваль. А вот на второй поединок Ялонен белоруса придержал в резерве, что странно.

Виталий Коваль, ХК «Торпедо»:

Тренеры у нас высокого уровня, и, я думаю, они найдут пути, как нас с Пеккой использовать, чтобы приносить пользу команде.



Конкурент Коваля – Пекка Тоуккола. Финн, конечно. И вряд ли Ялонен будет придерживать соотечественника в запасе. Но Коваль уверен – взаимоотношения с коллегой они наладят несмотря ни на что.

Виталий Коваль, ХК «Торпедо»:

Все-таки Пека – финн. Поэтому разница в менталитете и отношении чувствуется.

Пока ищем точки соприкосновения. Я думаю, все будет нормально, общий язык мы уже нашли. Каждый из нас прекрасно понимает, что нужно делать все для команды.

Упомянутый уже матч со «Спартаком» стал маленьким бенефисом звена Угарова и белорусского нападающего лично, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Леша отдал две результативные передачи. Дмитрий Макаров оформил дубль, а на счету Михаила Варнакова – голевой пас. Похоже, постепенно Угаров перестает сожалеть о неожиданном и обидном расставании с московским «Динамо».

Алексей Угаров, ХК «Торпедо»:

Плюс, что сюда перешел. Да, вначале было обидно, что со мной так поступило руководство, не сообщив ничего. Но со мной были близкие люди, которые поддерживали меня.

У меня были другие предложения, но я посмотрел, какой здесь состав, какие ребята сюда пришли, какое руководство, и что они меня так быстро позвали в команду. Я знал, куда иду, и очень этому рад.

15 сентября Алексей Угаров и Виталий Коваль встречались с Кари Хейккиля. Говорили, естественно, о сборной. А может, и о «Динамо», которое, во всяком случае заочно, произвело на обоих положительное впечатление.

Алексей Угаров, ХК «Торпедо»:

Кто смотрел по телевизору, говорил, что очень хорошо «Динамо» играет. Я читал по фамилиям. С ребятами разговаривал, что в этом году собрался такой коллектив. Плюс такая поддержка, практически полный стадион приходит. Нам будет тяжело.

Виталий Коваль, ХК «Торпедо»:

Я так понимаю, что в этом году собралась лучшая команда за всю историю существования «Динамо». Естественно, готовимся к серьезному бою. Это будет настоящая битва.

«Торпедо» будет в этом сезоне еще более серьезным конкурентом минчанам. В Нижний Новгород в межсезонье приехало несколько классных нападающих, вроде того же Макарова, но еще более кардинально укреплена оборона, усилил которую ряд опытных защитников: Варламов, Селуянов, Тюляпкин, Маленьких.

Да и Кари Ялонену удалось, похоже, в кратчайшие сроки создать из неплохих игроков сплоченный коллектив.