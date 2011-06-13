Виталий Кличко (Украина) – Альберт Сосновский (Польша). Бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC

Поединок проходил в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» «VELTINS-Arena».

Виталий Кличко. На момент данного боя провел 41 поединков, в 39 из которых одержал победы. 37 боев закончились досрочно в пользу украинца. За профессиональную карьеру потерпел всего два поражения. Эти поражения произошли вследствие полученных Виталием во время боев травм.

Прозвище Виталия Кличко – «Железный кулак».

Альберт Сосновский. За профессиональную карьеру провел 48 боев, в 45 из которых одержал победы. 27 поединков закончились нокаутами. Потерпел два поражение. Один бой завершился вничью. На момент поединка являлся действующим чемпионом Европы. Также за свою карьеру становился чемпионом мира по версии WBM.

Безоговорочным фаворитом боя считался Виталий Кличко.

В 10 раунде после первой комбинации Виталия Сосновский покачнулся, но не упал. Кличко загнал его в угол, и после второй комбинации (левый в челюсть, правый в висок) поляк рухнул. Рефери сразу же остановил бой.

Таким образом, украинец Виталий Кличко защитил титул чемпиона мира по версии WBC.