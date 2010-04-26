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Виталий Белинский: Пропущенный гол — это ошибка вратаря

26 апреля 2010 13:55
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Виталий Белинский – новоиспеченный чемпион Беларуси, герой финала и лучший вратарь плей-офф по проценту отраженных бросков и средней пропускаемости.

- Что вам нравится в себе?
- Трудолюбие, понимаю, что чтобы чего-то достичь, надо работать.

- Ваш конек, кто на льде делаете лучше всего?
- Острота игры.

- А ваши недостатки как вратаря?
- Маленький рост.

- Вам принципиально под каким номером и грать?
- Я всегда под 33, еще из детства этот номер запал.

- Качества, за которые вы себя не любите?
- Лень.

- Гол – это заслуга забившего или ошибка вратаря?
- Ошибка вратаря.

- Не будь хоккея, стал бы…
- … футболистом. Неплохо играл в футбол, выбрал хоккей, потому что родители привели в хоккей.

- Что сложнее отражать: кистевой бросок или щелчок?
- Кистевой. Щелчок с замахом, можно просчитать, а кистевой – тяжело.

- Как расслабляетесь после игры?
- Люблю сходить в кино с друзьями.

- При буллитном выходе пытаетесь гадать или действовать по ситуации?
- Действовать по ситуации, стараюсь играть с игроком и вынудить его сделать выгодные мне движения.

- Сколько буллитов из 10 вы пропустите?
- Думаю, 7 отобью.

- Самый яркий момент карьеры на данное время?
- Последний матч финала с Солигорском.

- Какое у вас прозвище в команде?
- «Беля».

- У вас есть талисман?
- Нет, хотя, может быть, плюшевый пингвин, на новый год мне подарили и он стоит в раздевалке. И вот после нового года более ли менее пошло.

- Матч, который хотели бы забыть навсегда?
- Молодежный чемпионат мира в Швейцарии. Решающий матч со швейцарами.

- Тренер, давший вам больше всего?
- Конечно, Щебланов Алексей.

- С кем из мировых звезд хотели бы познакомиться?
- Джонни Депп.

- Как относитесь к кулачным боям вратарей на льду?
- Почему бы и нет?

- Охарактеризуйте свой стиль.
- Смешанный стиль, своеобразный.

- Какие программы смотрите по телефизору?
- Канал «ТНТ».

- Чего вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?
- Готовить.

- Любимый алкогольный напиток?
- Пиво.

- А любимое блюдо?
- Макароны.

- Какие фильмы смотрите?
- Нравятся старые советские комедии.

- Сколько шайб вы должны пропустить, чтобы попросить замену?
- Сам не попрошу замену, только если буду чувствовать, что не пошла игра.

- Любите читать и что?
- Да, люблю. Недавно прочел «Метро 2033».

- Ваши музыкальные предпочтения.
- Рок.

- Играете в компьютерные игры?
- Да, «Сталкер».

- Каких людей вы не любите?
- Не искренних.

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