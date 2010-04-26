Виталий Белинский: Пропущенный гол — это ошибка вратаря

- Что вам нравится в себе?
- Трудолюбие, понимаю, что чтобы чего-то достичь, надо работать.
- Ваш конек, кто на льде делаете лучше всего?
- Острота игры.
- А ваши недостатки как вратаря?
- Маленький рост.
- Вам принципиально под каким номером и грать?
- Я всегда под 33, еще из детства этот номер запал.
- Качества, за которые вы себя не любите?
- Лень.
- Гол – это заслуга забившего или ошибка вратаря?
- Ошибка вратаря.
- Не будь хоккея, стал бы…
- … футболистом. Неплохо играл в футбол, выбрал хоккей, потому что родители привели в хоккей.
- Что сложнее отражать: кистевой бросок или щелчок?
- Кистевой. Щелчок с замахом, можно просчитать, а кистевой – тяжело.
- Как расслабляетесь после игры?
- Люблю сходить в кино с друзьями.
- При буллитном выходе пытаетесь гадать или действовать по ситуации?
- Действовать по ситуации, стараюсь играть с игроком и вынудить его сделать выгодные мне движения.
- Сколько буллитов из 10 вы пропустите?
- Думаю, 7 отобью.
- Самый яркий момент карьеры на данное время?
- Последний матч финала с Солигорском.
- Какое у вас прозвище в команде?
- «Беля».
- У вас есть талисман?
- Нет, хотя, может быть, плюшевый пингвин, на новый год мне подарили и он стоит в раздевалке. И вот после нового года более ли менее пошло.
- Матч, который хотели бы забыть навсегда?
- Молодежный чемпионат мира в Швейцарии. Решающий матч со швейцарами.
- Тренер, давший вам больше всего?
- Конечно, Щебланов Алексей.
- С кем из мировых звезд хотели бы познакомиться?
- Джонни Депп.
- Как относитесь к кулачным боям вратарей на льду?
- Почему бы и нет?
- Охарактеризуйте свой стиль.
- Смешанный стиль, своеобразный.
- Какие программы смотрите по телефизору?
- Канал «ТНТ».
- Чего вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?
- Готовить.
- Любимый алкогольный напиток?
- Пиво.
- А любимое блюдо?
- Макароны.
- Какие фильмы смотрите?
- Нравятся старые советские комедии.
- Сколько шайб вы должны пропустить, чтобы попросить замену?
- Сам не попрошу замену, только если буду чувствовать, что не пошла игра.
- Любите читать и что?
- Да, люблю. Недавно прочел «Метро 2033».
- Ваши музыкальные предпочтения.
- Рок.
- Играете в компьютерные игры?
- Да, «Сталкер».
- Каких людей вы не любите?
- Не искренних.