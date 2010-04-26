Виталий Белинский: Пропущенный гол — это ошибка вратаря

Виталий Белинский – новоиспеченный чемпион Беларуси, герой финала и лучший вратарь плей-офф по проценту отраженных бросков и средней пропускаемости.

- Что вам нравится в себе?

- Трудолюбие, понимаю, что чтобы чего-то достичь, надо работать.

- Ваш конек, кто на льде делаете лучше всего?

- Острота игры.

- А ваши недостатки как вратаря?

- Маленький рост.

- Вам принципиально под каким номером и грать?

- Я всегда под 33, еще из детства этот номер запал.

- Качества, за которые вы себя не любите?

- Лень.

- Гол – это заслуга забившего или ошибка вратаря?

- Ошибка вратаря.

- Не будь хоккея, стал бы…

- … футболистом. Неплохо играл в футбол, выбрал хоккей, потому что родители привели в хоккей.

- Что сложнее отражать: кистевой бросок или щелчок?

- Кистевой. Щелчок с замахом, можно просчитать, а кистевой – тяжело.

- Как расслабляетесь после игры?

- Люблю сходить в кино с друзьями.

- При буллитном выходе пытаетесь гадать или действовать по ситуации?

- Действовать по ситуации, стараюсь играть с игроком и вынудить его сделать выгодные мне движения.

- Сколько буллитов из 10 вы пропустите?

- Думаю, 7 отобью.

- Самый яркий момент карьеры на данное время?

- Последний матч финала с Солигорском.

- Какое у вас прозвище в команде?

- «Беля».

- У вас есть талисман?

- Нет, хотя, может быть, плюшевый пингвин, на новый год мне подарили и он стоит в раздевалке. И вот после нового года более ли менее пошло.

- Матч, который хотели бы забыть навсегда?

- Молодежный чемпионат мира в Швейцарии. Решающий матч со швейцарами.

- Тренер, давший вам больше всего?

- Конечно, Щебланов Алексей.

- С кем из мировых звезд хотели бы познакомиться?

- Джонни Депп.

- Как относитесь к кулачным боям вратарей на льду?

- Почему бы и нет?

- Охарактеризуйте свой стиль.

- Смешанный стиль, своеобразный.

- Какие программы смотрите по телефизору?

- Канал «ТНТ».

- Чего вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?

- Готовить.

- Любимый алкогольный напиток?

- Пиво.

- А любимое блюдо?

- Макароны.

- Какие фильмы смотрите?

- Нравятся старые советские комедии.

- Сколько шайб вы должны пропустить, чтобы попросить замену?

- Сам не попрошу замену, только если буду чувствовать, что не пошла игра.

- Любите читать и что?

- Да, люблю. Недавно прочел «Метро 2033».

- Ваши музыкальные предпочтения.

- Рок.

- Играете в компьютерные игры?

- Да, «Сталкер».

- Каких людей вы не любите?

- Не искренних.