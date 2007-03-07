Виктория белорусских фехтовальщиков в Болгарии

Соревновательный уик-энд в болгарском Пловдиве оказался на редкость удачным для отечественных саблистов.

Мужская команда Беларуси завоевала "золото". Не много встречающих собралось поздним вечером в аэропорту, чтобы первыми поздравить спортсменов. Только несколько представителей федерации, да пара журналистов. А жаль, ведь успех Дмитрия Лапкеса, Александра Буйкевича, Валерия Приемко и Федора Немировича на этапе Кубка мира заслуживает куда большего внимания.

На пути к победе белорусы расправилась со сборными Румынии, Китая и России. А в финале в прямом смысле слова скрестили сабли с фехтовальщиками Германии, которых уверенно победили - 45:31. Действительно, и это отмечают многие специалисты, белорусы в командной дуэли в Болгарии были на высоте.

Приз, полученный за победу, тут же в аэропорту, как и положено, отдали тренеру, ведь это не в последнюю очередь и его виктория также.

Через две недели пройдет единственный оставшийся до олимпийского отборочного цикла международный турнир, на котором белорусы собираются подтвердить свое высокое реноме.