Прямой эфир

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире серии WTA в австралийском Сиднее

14 января 2010 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минувшей ночью белорусская теннисистка провела поединок полуфинальной стадии, где в двух сетах уступила представительнице России Елене Дементьевой – 3:6, 1:6.Меж тем стартовала квалификация к Astralian Open. В матче первого раунда Екатерина Деголевич расправилась с Мишель Ларчер де Бриту из Португалии – 6:3, 6:0. а вот еще одна наша соотечественница Дарья Кустова свой матч проиграла. Она в трех сетах уступила словачке Сюзанне Куцовой – 7:6, 5:7, 5:7.

Другие новости рубрики

Все новости
14 января 2010 14:34

Минская «Юность» примет участие в суперфинале континентального кубка

14 января 2010 14:33

Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке на 7,5 километров

14 января 2010 08:08

«Минск-Арена» примет первый матч чемпионата КХЛ 14 января