Виктория Азаренко завершила выступление на турнире серии WTA в австралийском Сиднее

Минувшей ночью белорусская теннисистка провела поединок полуфинальной стадии, где в двух сетах уступила представительнице России Елене Дементьевой – 3:6, 1:6.Меж тем стартовала квалификация к Astralian Open. В матче первого раунда Екатерина Деголевич расправилась с Мишель Ларчер де Бриту из Португалии – 6:3, 6:0. а вот еще одна наша соотечественница Дарья Кустова свой матч проиграла. Она в трех сетах уступила словачке Сюзанне Куцовой – 7:6, 5:7, 5:7.