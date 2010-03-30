Прямой эфир

Виктория Азаренко завершила выступление на международном турнире WTA в американском Майами

30 марта 2010 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В матче одной восьмой финала первая ракетка белорусской сборной, выступавшая в ранге прошлогодней победительницы соревнований, уступила Ким Клийстерс.Бельгийка триумфально вернулась на корт в 2009-м, выиграв US-open, и в нынешнем году не сбавляет оборотов. Для победы над Азаренко Клийстерс понадобилось два сета – 6:4, 6:0. Ранее соперницы встречались год назад – в третьем круге турнира в Торонто, и тогда в трех партиях сильнее также оказалась бельгийка – 7:5, 4:6, 6:1.

Другие новости рубрики

Все новости
30 марта 2010 12:48

Белорус Александр Шмаков завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по таэквондо

30 марта 2010 12:48

Сразу в двух турнирах приняли участие белорусские грации в нынешний уик-энд

29 марта 2010 13:27

Белорусская сборная по велоспорту завоевала на чемпионате мира еще две бронзовые награды