Виктория Азаренко завершила выступление на международном турнире WTA в американском Майами

В матче одной восьмой финала первая ракетка белорусской сборной, выступавшая в ранге прошлогодней победительницы соревнований, уступила Ким Клийстерс.Бельгийка триумфально вернулась на корт в 2009-м, выиграв US-open, и в нынешнем году не сбавляет оборотов. Для победы над Азаренко Клийстерс понадобилось два сета – 6:4, 6:0. Ранее соперницы встречались год назад – в третьем круге турнира в Торонто, и тогда в трех партиях сильнее также оказалась бельгийка – 7:5, 4:6, 6:1.