Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Майами

Хозяйка кортов, несмотря на то, что считалась аутсайдером, действовала весьма впечатляюще. Двукратная разница в мировом рейтинге на корте совершенно не ощущалась. Девушки играли 2 часа и 47 минут. В итоге наша спортсменка все же взяла верх – 7:5, 3:6, 6:4. Далее ожидает более сложное испытание в лице 7-й ракетки планеты китаянки Жэн. В вечерней сессии должна дебютировать в Майами Арина Соболенко. Ей предстоит помериться силами с испанкой Паулой Бадосой.