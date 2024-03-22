Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Майами

22 марта 2024 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В непростом матче белоруска заставила зачехлить ракетку американку Пейтон Стернс.

Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Майами-1

Хозяйка кортов, несмотря на то, что считалась аутсайдером, действовала весьма впечатляюще. Двукратная разница в мировом рейтинге на корте совершенно не ощущалась. Девушки играли 2 часа и 47 минут. В итоге наша спортсменка все же взяла верх – 7:5, 3:6, 6:4. Далее ожидает более сложное испытание в лице 7-й ракетки планеты китаянки Жэн. В вечерней сессии должна дебютировать в Майами Арина Соболенко. Ей предстоит помериться силами с испанкой Паулой Бадосой.

# Теннис # Виктория Азаренко

Другие новости рубрики

Все новости
Солигорский «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в волейбольной Суперлиге России
21 марта 2024 19:34

Солигорский «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в волейбольной Суперлиге России

Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению
21 марта 2024 19:33

Женский регулярный чемпионат Беларуси по баскетболу подходит к завершению

Баскетболисты «Минска» потерпели 33-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ
21 марта 2024 14:03

Баскетболисты «Минска» потерпели 33-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ