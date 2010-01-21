Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла в третий круг соревнований

21 января 2010 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Виктория Азаренко в одиночном разряде обыграла швейцарку Стефани Фогеле 6:4, 6:0 и вышла в третий круг соревнований.В дуэте с россиянкой Светланой Кузнецовой Азаренко нанесла поражение немецко-эстонской паре Воэр – Канепи 7:6, 6:4. Остальные наши теннисисты в Мельбурне ракетки зачехлили. Максим Мирный в дуэте с индийцем Махешем Бхупати уступил немецко-финской паре Кольман – Ниеминен 4:6, 4:6. Ольга Говорцова и Татьяна Пучек не справились с венгерско-итальянским дуэтом Шаваи – Винчи 5:7, 4:6.

Другие новости рубрики

Все новости
20 января 2010 13:16

Сергей Варламов: Мне на протяжении долгих лет нравилась Ким Бессинджер

20 января 2010 13:16

Драки в КХЛ. Неделя под знаком скандала

20 января 2010 13:03

Белорус Александр Казаков выступает сегодня в Таллинне на чемпионате Европы по фигурному катанию