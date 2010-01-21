Виктория Азаренко вышла в третий круг соревнований

Виктория Азаренко в одиночном разряде обыграла швейцарку Стефани Фогеле 6:4, 6:0 и вышла в третий круг соревнований.В дуэте с россиянкой Светланой Кузнецовой Азаренко нанесла поражение немецко-эстонской паре Воэр – Канепи 7:6, 6:4. Остальные наши теннисисты в Мельбурне ракетки зачехлили. Максим Мирный в дуэте с индийцем Махешем Бхупати уступил немецко-финской паре Кольман – Ниеминен 4:6, 4:6. Ольга Говорцова и Татьяна Пучек не справились с венгерско-итальянским дуэтом Шаваи – Винчи 5:7, 4:6.