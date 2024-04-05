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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

05 апреля 2024 12:21
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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чарльстоне с призовым фондом 920 тысяч долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне-1

В 1/8 белоруска, занимающая в рейтинге 26-е место, обыграла 68-ю ракетку мира американку Тэйлор Таунсенд. Соперница хорошо подавала, выполнив в итоге 12 эйсов, против четырех у белоруски. Уступив в первом сете на тай-брейке, белоруска нашла подход к действиям американки и в итоге выиграла – 6:7, 6:3, 6:4.

Всего Азаренко сделала четыре брейка, дважды отдав свою подачу. Следующей соперницей белоруски будет первая ракетка турнира, американка Джессика Пегула.

# Теннис # Виктория Азаренко

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