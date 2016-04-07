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Виктория Азаренко включена в заявку сборной Беларуси на матчи Кубка Федерации с Россией

07 апреля 2016 06:47
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко в заявке сборной Беларуси. Стали известны теннисистки, на которых может рассчитывать наш тренерский штаб в матче плей-офф мировой группы Кубка Федерации с командой России.

В заявке белорусской команды пятая ракетка планеты Виктория Азаренко, входящие в топ-100 мирового рейтинга Ольга Говорцова и Александра Саснович а также Арина Соболенко. В составе у россиянок Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Елена Веснина и Елизавета Куличкова. Матч пройдет 16-17 апреля в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис

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