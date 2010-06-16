Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире WTA в английском Истборне

«Динамо-Минск» и «Неман»: выигрышная серия минчан в погоне за «БАТЭ» продолжается

К домашнему матчу 14 тура против гродненского «Немана» динамовцы подошли с хорошим результатом: 4 победы подряд. Причем, за последнюю неделю «Динамо-Минск» в сухую переиграл своих главных конкурентов в погоне за «БАТЭ» - ФК «Минск» и «Белшину».