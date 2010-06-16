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Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире WTA в английском Истборне

16 июня 2010 12:45
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Призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.В матче первого круга Виктория в двух сетах была сильнее представительницы Польши Агнешки Радваньской – 7:6, 6:1.

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