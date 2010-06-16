Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире WTA в английском Истборне

К домашнему матчу 14 тура против гродненского «Немана» динамовцы подошли с хорошим результатом: 4 победы подряд. Причем, за последнюю неделю «Динамо-Минск» в сухую переиграл своих главных конкурентов в погоне за «БАТЭ» - ФК «Минск» и «Белшину».
Славный город Витебск, наверняка, теперь станет одним из любимых для игроков минского «Партизана». Именно там игроки минского клуба принимали поздравления с первой в сезоне, такой долгожданной победой.
Главное событие брестского матча 14 тура между «Динамо-Брест» и «Белшиной», случилось после сухого первого тайма. На 52-ой минуте голкипер брестчан Плотников уронил в своей штрафной Виталия Ланько.
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