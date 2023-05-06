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Виктория Азаренко сыграет в финале в парном разряде на теннисном турнире в Мадриде

06 мая 2023 18:52
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7 мая нас ждет еще один белорусский финал в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз в парном разряде.  

Виктория Азаренко сыграет в финале в парном разряде на теннисном турнире в Мадриде-1

Накануне в полуфинальном поединке Виктория Азаренко в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя одолели американо-канадский дуэт Таунсенд/Фернандес. Первую партию Виктория и Беатрис выиграли – 6:4, вторую неожиданно провалили, уступив 0:6. Но в третьей взяли верх – 10:6. Завтра в финальном матче белорусско-бразильская пара встретится с первыми сеяными, американками Джессикой Пегулой и Кори Гауф.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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