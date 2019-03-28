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Виктория Азаренко сыграет против Арины Соболенко в полуфинале парного разряда на турнире в Майами

28 марта 2019 20:17
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В финале теннисного турнира категории премьер в Майами точно сыграет одна белоруска, правда, в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко и Арина Соболенко выйдут на корт друг против друга в полуфинале состязаний дуэтов. Накануне Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти переиграли хорватско-румынскую пару Юрак-Олару (6:1, 6:3), а Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не испытали проблем в матче против канадско-китайского тандема Дабровски-Ксю (6:2, 6:2). За выход в финал парного разряда белоруски поспорят 29 марта.       

# Теннис # Фотофакт

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