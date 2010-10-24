Виктория Азаренко стала победительницей Кубка Кремля

Финальный матч женского одиночного разряда турнире в белокаменной для Виктории Азаренко не стал легкой прогулкой. Несмотря на ощутимую разницу в рейтинге (белоруска 10-я в табели о рангах, россиянка —24-я), счет личных встреч до сегодняшнего дня был в пользу Марии Кириленко 2:1.

Пикантность этому противостоянию придавал тот факт, что не далее как в четверг теннисистки вместе сражались в паре. Правда, российско-белорусский дуэт до решающей стадии соревнований не добрался, уступив в полуфинале другому интернациональному тандему Флавия Пенетта (Италия) — Гизела Дулко (Аргентина).

Когда играешь рука об руку с напарницей, знаешь все ее сильные и слабые стороны. В сольном выступлении тезис «знание — сила» поначалу на все сто использовала Азаренко: первую партию белоруска выиграла со счетом 6:3. Во втором сете уже Кириленко нащупала ахиллесову пяту оппонентки, выйдя вперед 4:0. И здесь, к чести нашей примы, она проявила недюжинный характер: сумела сдержать удар, а затем перехватить инициативу. Больше Виктория не отдала ни гейма, вырвав победу 6:4. Таким образом, на 21-м по счету Кубке Кремля Азаренко внесла свое имя в историю.

Среди победительниц соревнований — звезды мировой величины: Яна Новотна, Мэри Пирс , Мартина Хингис , Елена Янкович. Отныне в этом списке появится и белоруска. При вручении Кубка, ее таланту отдал должное мэтр российского тенниса Шамиль Тарпищев.