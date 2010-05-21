Виктория Азаренко сразится с Хизелой Дулко

Белорусские теннисистки сегодня узнали своих соперниц в первом круге Открытого чемпионата Франции — самого престижного грунтового турнира года.

Виктории Азаренко, посеяной на Ролан Гаррос 10-й, в стартовом раунде предстоит сразиться с аргентинкой Хизелой Дулко, 44-м номером мирового рейтинга. Девушки играли между собой трижды, счет их личных встреч 2:1 в пользу белоруски.

Ольге Говорцовой, 38-ой ракетке планеты будет противостоять ее соседка в мировой табели о рангах испанка Карла Суаррес Наварро — 39-й номер рейтинга WTA. Единственная встреча теннисисток состоялась в прошлом году на харде в Линце, победу тогда со счетом 3:6, 4:6 отпраздновала испанская теннисистка.

Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ