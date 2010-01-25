Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

В матче 1/8 белоруска, имеющая седьмой рейтинг на турнире, мерилась силами с девятой сеяной россиянкой Верой Звонаревой, над которой никогда не брала верх.

Первую партию наша соотечественница проиграла, отдав сопернице свою подачу при счете 4:5. Во втором сете белоруска была на грани провала (уступала 2:4), однако затем взяла подряд четыре гейма и выиграла 6:4. Это психологически надломило Звонареву, которая до конца матча так и не пришла в себя. Азаренко взяла третий сет 6:0 и победила в матче. В четвертьфинале соперницей белоруски будет первая ракетка мира Серена Уильямс.

Белорусский теннисист Максим Мирный и его напарница россиянка Алиса Клейбанова проиграли матч второго круга турнира микстов. Они уступили австрийско-чешскому дуэту Оливер Марач/Барбора Захлавова-Стрыкова 6:3, 3:6, 7:10.

В соревновании юниорок первый круг преодолела белоруска Полина Пехова. В дуэте с россиянкой Дарьей Гавриловой она переиграла словацко-новозеландский тандем Вивиьен Юхасова/Бриар Престон 6:2, 4:6, 10:4.