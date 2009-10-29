Виктория Азаренко проиграла во втором матче итогового турнира WTA в Дохе

Напомним, на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) приглашены восемь лучших теннисисток мира.

20-летняя белоруска Виктория Азаренко (6-й номер мировой классификации) во втором своем матче на турнире встречалась с 19-летней датчанкой Каролин Возняцки (4) и проиграла – 6:1, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 58 минут, сообщает БЕЛТА.

В решающем третьем сете белоруска лидировала со счетом 3:1,4:2 и 5:3. А когда при счете 5:4 от выигрыша матча Викторию отделял один точный удар, белоруска ошиблась. В отчаянии она запустила мяч на трибуны и получила замечание от судей. Когда же разгоряченная Вика сломала ракетку, ударив ею о корт, то арбитры присудили очко сопернице, которая повела в решающей партии – 6:5. А в заключительном гейме датчанке уже не составило труда дожать деморализованную Азаренко.

Отметим, что обе молодые теннисистки в этом сезоне ворвались в элиту женского тенниса и впервые выступают в финальном турнире WTA.