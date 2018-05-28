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Виктория Азаренко проиграла в первом раунде одиночного разряда Roland Garros

28 мая 2018 12:38
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко уступила в первом раунде одиночного разряда Roland Garros.

Спортсменка уступила 22-летней Катерине Синяковой из Чехии в двух сетах (5:7, 5:7). Встреча продолжадась почти два часа.

Кроме Азаренко в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют белоруски Арина Соболенко, соперницей которой станет представительница Нидерландов, и Александра Саснович, которой предстоит встреча с теннисисткой из Чехии.

Виктория Азаренко сыграет с Ариной Соболенко в парном разряде. Первая встреча девушек состоится против Светланы Кузнецовой из России и Люси Шафаржовой из Чехии. Матч пройдет 30 мая. 

«Теннис больше не самое важное в моей жизни». Накануне Roland Garros Азаренко рассказала о переменах в жизни (читать далее).  

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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