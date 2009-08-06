Виктория Азаренко проиграла Марии Шараповой на теннисном турнире в США

В американском Лос-Анджелесе продолжились матчи теннисного турнира с призовым фондом $700 тысяч.

Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко (9-й номер мирового рейтинга) во 2-м раунде одиночного разряда встречалась с россиянкой Марией Шараповой (61). В первом сете наша соотечественница выиграла на тай-брейке – 7:6, а затем уступила в двух партиях подряд – 4:6 и 2:6 и завершила выступления на этих соревнованиях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ещё одна белоруска Татьяна Пучек сегодня стартует в парном разряде. В дуэте с украинкой Ольгой Савчук она проведет матч 1-го раунда против тандема Си Сувэй (Тайвань) – Пен Шуай (Китай).

Турнир на кортах Лос-Анджелеса завершится в воскресенье, 9 августа.