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Виктория Азаренко получила награду WTA «Возвращение года»

09 декабря 2020 12:41
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко стала обладательницей награды WTA «Возвращение года», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виктория Азаренко получила награду WTA «Возвращение года»-1

В 2020-м белорусская теннисистка завоевала свой первый титул за более чем четыре сезона, выиграв состязания в Нью-Йорке. Кроме того, в ее послужном списке финал US Open. Наша спортсменка стала одной из пяти теннисисток, которым удалось выйти не менее чем в три финала в 2020 году.   

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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