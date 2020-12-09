Виктория Азаренко получила награду WTA «Возвращение года»

В 2020-м белорусская теннисистка завоевала свой первый титул за более чем четыре сезона, выиграв состязания в Нью-Йорке. Кроме того, в ее послужном списке финал US Open. Наша спортсменка стала одной из пяти теннисисток, которым удалось выйти не менее чем в три финала в 2020 году.