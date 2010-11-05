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Виктория Азаренко подарила Александру Лукашенко ракетку, с которой выиграла Кубок Кремля

05 ноября 2010 17:00
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Пятого ноября Александр Лукашенко вручил государственные награды деятелям искусства, науки, спорта, а также белорусским военным.

Глава государства выразил искреннюю признательность белорусским военным. Александр Лукашенко отметил, что национальная безопасность – это основа сильного и эффективного государства.

Награды были вручены ученым и деятелям искусства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Президент считает неслучайным, что в Беларуси даже в самые экономически тяжелые времена вопросам поддержки культуры всегда придавалось особое значение.

Многочисленной была и группа белорусских спортсменов. К комплекту спортивных наград у них добавились и государственные. Виктория Азаренко, став «Заслуженным мастером спорта», подарила Президенту ракетку, с которой одержала верх на Кубке Кремля.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка, «Заслуженный мастер спорта»:
Александр Григорьевич, хочу вам передать вот эту ракетку. Именно ей я выиграла Кубок Кремля. Это очень большая победа не только для меня, но и для всей страны.

# общество # Лукашенко

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