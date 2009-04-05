Виктория Азаренко обыграла первую ракетку мира

Белорусская теннисистка стала победительницей крупного турнира в Майами. В финальном поединке она в двух сетах одолела американку Серену Уильямс.

До этого соперницы встречались на корте дважды, и оба раза победа доставалась младшей из сестер Уильямс. На этот раз 19-летней белоруске удалось взять верх над американкой. Для завоевания титула ей понадобилась всего 71 минута: 6:3, 6:1 – и первая ракетка мира повержена. Благодаря этому успеху уже завтра Азаренко поднимется на восьмую строчку рейтинга WTA. Победа нашей теннисистки стала сенсацией даже для американских СМИ. Юная спортсменка в интервью зарубежным каналам не скрывала восторга.

– Я чувствую себя удивительно. Все еще не могу поверить в то, что случилось, рассказала журналистам победительница теннисного турнира в Майами(США) Виктория АЗАРЕНКО. – Это величайший момент в моей карьере! Я на седьмом небе от счастья! Думаю, что пока это самая большая победа в моей спортивной биографии. Буду продолжать работать в том же направлении и двигаться дальше.

С победой Викторию Азаренко поздравил Президент Беларуси. Глава государства отметил, что за юную теннисистку болела вся страна и это победа не только ее, но и всего народа. Александр Лукашенко пожелал Виктории Азаренко новых ярких спортивных достижений.