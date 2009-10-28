Виктория Азаренко начала с победы итоговый турнир Женской теннисной ассоциации

Он стартовал накануне в Дохе (Катар). Напомним, на турнир приглашены восемь лучших теннисисток мира.

Открывал элитное соревнование с призовым фондом $4,55 млн. матч белоруски Виктории Азаренко (6 номер мировой классификации) и сербки Елены Янкович (8). Поединок продолжался 1 час 22 минуты и завершился победой нашей соотечественницы – 6:2, 6:3.

отметим, что 24-летняя Янкович уже в третий раз выступает в финальном турнире WTA, а 20-летняя белоруска является дебютанткой таких соревнований.

На предварительном этапе участницы турнира разделены на два квартета. В «Белую группу» включены россиянка Динара Сафина (1), датчанка Каролин Возняцки (4), белоруска Виктория Азаренко (6) и сербка Елена Янкович (8). В «Бордовую группу» вошли – американки Серена Уильямс (2) и Винус Уильямс (7), а также россиянки Светлана Кузнецова (3) и Елена Дементьева (5).

По две лучшие теннисистки каждой группы выйдут в полуфинальную стадию, поединки которой пройдут 31 октября. Финальный матч состоится 1 ноября. Победительница турнира получит $1,5 млн., финалистке достанется $780 тысяч, сообщает БЕЛТА.