Виктор Торчило: Мы хотели открыть в Лиде детскую школу мини-футбола, но не получилось

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает главный тренер мини-футбольного клуба «Лидсельмаш» Виктор Торчило.

Вы совсем недавно стали чемпионами страны вместе с клубов. Эмоции еще свежи?

Виктор Торчило:

Конечно, эмоции свежи, потому что мы очень долго шли к этому – целый год. Это 10 месяцев работы. И, конечно, мы выиграли регулярный чемпионат, поэтому хотелось добиться, доказать, что это было неслучайно. Поэтому эмоции запредельные, мы все очень счастливы, довольны. И звонков поступает очень много, и благодарностей. Эмоции запредельные, я вам честно скажу.

Мы знаем, что вы к нам приехали с корабля на бал или с бала на корабль, я не знаю, как лучше сказать. Вы минчанин, а на работу ездите в Лиду. А в команде «Лидсельмаш» только жители этого города?

Виктор Торчило:

Да, я в Минске живу, работаю по контракте в Лиде уже пятый сезон, где-то 4,5 года. У нас вообще команда интернациональная. У нас очень много из Беларуси: гомельчане, из Витебска, из Минска, четыре украинца, грузин, но он уже имеет вид на жительство. Он когда-то играл за гродненский «Неман» в большой футбол, там закончил, и мы его пригласили, он перешел в мини-футбол. Задилашвили Николас. Он женат, двое деток. Он у нас обосновался, белорусский грузин. Один лидчанин. Было раньше побольше, но один в прошлом году ушел. Еще Миша Горошко. У нас из Лиды, получается, грузин и белорус.

Своя школа мини-футбола есть в Лиде?

Виктор Торчило:

К сожалению, нет. Мы с нашим генеральным директором думали об этом, но оказалось это непосильно, потому что надо, чтобы еще люди помогали – одному тяжело этот груз тянуть. Мы хотели открыть эту детскую школу, но не получилось у нас, к сожалению. Во всяком случае такие задумки у нас есть. Но это тяжело в связи с финансами и не только. Еще нужны детские тренеры – у нас не готовят детских тренеров по мини-футболу. А кого-то приглашать? Да, в России их очень много, в России есть детские школы, далеко не надо ездить. Но чтобы они ехали из России, надо давать хорошие деньги. Таких средств не имеем. Поэтому, к сожалению, детской школы нет. Но есть прекрасная школа в Лиде, вы знаете, сколько у нас из Лиды в большом футболе. Там прекрасные тренеры, прекрасно работают. И тех людей, которые хотели бы играть в мини-футбол по окончанию, или в большой не попадают, мы, естественно, приглашаем, просматриваем, они тогда остаются в мини-футболе.

А женские команды в мини-футболе есть?

Виктор Торчило:

Есть, конечно. Даже есть Высшая лига. И я знаю, что в Лиде тренируются и девочки, и мальчики. Но почему-то девочки потом быстро убегают, когда взрослеют. Мальчики остаются, а девочки уходят.

Они вместе тренируются?

Виктор Торчило:

В детстве да.

А потом выходят замуж, заканчивают выступление и рожают новых мини-футболистов. Выходят замуж за мальчиков из команды. Конечно, а как иначе?

Насколько я знаю, чемпионство «Лидсельмаша» произвело в городе Лида настоящий фурор, болельщики очень любят вашу команду.

Виктор Торчило:

Да, болельщики очень любят, им очень благодарен. Они ездили с нами на все игры: и в Могилев, когда мы играли, и вчера зал не вместил всех желающих. И милиция, насколько мне говорили, человек 300 не пустила. Просто не было куда, потому что все проходы были заняты, все было занято, хотя платные билеты. Они недорогие (по 20 тысяч). Я считаю, что это недорого. Но места все были заняты, все проходы были забиты. Людей просто возвращали и не пускали. Ажиотаж. Команду любят, болеют. Я еще раз повторяю: если бы не выиграли первое место, наверное, все лето людям испортили бы. И выходные, и дачи, и отпуски.

В Лидском районе резко бы упала урожайность, потому что люди бы расстроились.

Виктор Торчило:

Конечно. Сейчас поднимем, я уверен. И на дачах все станет лучше расти, и с удовольствием в отпуск поедут, отдыхать будут с удовольствием. И здоровье поправится у всех людей.

Может, какая-то особая кричалка есть для вашей команды?

Виктор Торчило:

Там кричалок много. И я вчера после игры кричал, потому что фанаты попросили, чтобы мы вышли всей командой, все вместе. Устроили фейерверк, вместе с ними пели, кричали. Конечно, шоу было великолепным.

Я знаю, что многие тренеры любят так называемые кричалки во время матча. И эти кричалки обращены к футболистам, часто имеют нецензурный вид ля того, чтобы мотивировать своих игроков. Вы как в этом плане?

Виктор Торчило:

Я, вообще-то, от наших не слышал. У нас такие кричалки, мне кажется, нормальные, культурные. Я как-то не обращал внимание, чтобы они с негативом каким-то были. Мне кажется, они все у нас на позитиве. Ребята у нас все с высшим образованием, поэтому они кричат хорошие речевки.

Лучший футболист – это бразилец. Лучший мини-футболист – это, в принципе, тоже бразилец, потому что бразильцы в мини-футболе – это просто кудесники. Нет ли у вашей команды планов, мыслей пригласить к себе такого кудесника?

Виктор Торчило:

Я любого пригласил бы: и бразильца, и испанца, и итальянца. Они все кудесники. Или португальца. Действительно, иметь хорошего уровня футболиста мы бы хотели. Но опять все в финансах. Вы сами понимаете, что надо платить хорошую зарплату, нужен переводчик, нужно особое жилье. Вы же сами понимаете, что он не кушает картошку, наверное, как мы, драники. Ему что-то особое надо, за ним нужно ходить, смотреть. А если какого-то африканца пригласить, так будет ходить по Лиде и на него все смотреть будут. Тоже надо, чтобы рядом кто-то был. Поэтому в этом плане проблема большая. На это надо большие средства, а в связи с тем, что у нас один генеральный директор все это тянет. Я уже и раньше обращался, когда мы три года назад стали чемпионами, и к мэру, и к городским властям Гродненской области, что надо помогать. Если вы хотите иметь такую команду, если вы хотите, чтобы люди в выходной день приходили, народ болел и жил спортом (одной работой жить нельзя). Я знаю одного руководителя, и он, когда работу принимал, спрашивал, что ты можешь в спорте и можешь ли ты петь или играть на баяне. Вот если на баяне или в спорте не можешь, на работу не брал, несмотря на то, какой ты специалист. Поэтому, естественно, спорт – это одно из таких мероприятий, которое нужно обязательно. Это всегда и везде политика. Поэтому я и обращался к властям, чтобы помогали. Потому что одному нашему генеральному директору тянуть такой воз очень тяжело. Естественно, если бы власти помогли, можно тогда бразильца или португальца пригласить, потому что едем защищать честь страны в Лиге чемпионов. Естественно, все бы хотели, чтобы прошли дальше, до элитного раунда, скажем. Я до этого четыре раза ездил на Лигу чемпионов, поэтому считаю, что все в наших руках и возможно. Поэтому хотелось бы, чтобы были средства, чтобы укрепиться такими футболистами.

Главное отличие чемпионата Беларуси по футболу от мини-футбола в том, что здесь гораздо больше мячей забивается. И это, мне кажется, гораздо более зрелищный вид спорта.

Виктор Торчило:

Мини-футбол более динамичный, больше возникает моментов, больше голов. Поэтому очень быстро меняется ситуация у одних, у вторых ворот. Все очень динамично, действительно, получается больше мячей. Хотя вчера мы и в основное, и в дополнительное время сыграли 0:0. Судьба решилась в серии пенальти.

Зато какой нерв был, какое противостояние.

Виктор Торчило:

Да, нерв был такой, что я не знаю, как это все пережить.

Кстати, еще одно отличие мини-футбола от большого – конкуренция в мини-футболе сейчас гораздо выше. Если в большой футболе есть одна, две, максимум три команды, которые борются за «золото», за пьедестал, то в мини-футболе их гораздо больше.

Виктор Торчило:

Да, в мини-футболе сейчас очень большая конкуренция. 5-6 команд, которые хотят стать чемпионами. И четвертьфиналы доказали, что очень тяжело было командам, матчи были из трех игр. Несмотря на то, что «Столица» заняла второе место, а играла с седьмой, матч состоял из трех, там тоже было очень тяжело. И поэтому сегодня у нас где-то команд пять, которые вообще претендуют на первое место. Это и «Столица», и «Витэн», и «БЧ», и «МАПИД», и «Лидсельмаш». Конкуренция очень высокая, поэтому цена золотых медалей в этом году большая. Когда в других командах есть бразильцы, иностранцы, а ты их побеждаешь, да и плюс весь чемпионат мы шли на первом месте, 10 месяц, поэтому, конечно, вдвойне это приятно, вдвойне после такого успеха можно отдохнуть.

Какие-то бонусы за чемпионство полагаются вашей команде?

Виктор Торчило:

Наверное, полагаются, но это все зависит от руководства.

Все-таки достижение немалое.

Виктор Торчило:

Конечно, полагаются. И это уже зависит от руководителя. Федерация награждает медалями, кубком, а материальное – это уже руководство клуба.

На новый сезон какие новые надежды вы возлагаете?

Виктор Торчило:

Я еще пока не думал о новом сезоне, я еще под впечатлением от вчерашнего, еще не успокоился, у меня внутри все в таком состоянии. Поэтому, однозначно, сейчас отдохнуть, потом надо подготовиться хорошо к Лиге чемпионов. Наверное, хотелось бы мне где-то какие-то позиции укрепить. Естественно, хотелось бы побольше молодежи. Потому что у нас команда не возрастная, но есть много ребят, которым по 30 лет, поэтому хотелось бы какую-нибудь хорошую молодежь найти. И подготовиться, потому что Лига чемпионов (что в большом футболе, что в мини) – это событие для футболиста очень большое. Поэтому хотелось бы порадовать и болельщиков, и всех, удачно выступить.

Это здорово, что центр нашего мини-футбола переместился из Минска, где и так много хороших команд, хороших видов спорта, в Лиду, где, мы надеемся, будут вашу команду поддерживать и за нее еще активнее болеть.

Виктор Торчило:

Спасибо большое. Мы тоже на это надеемся. Может, как я уже говорил, и руководители Гродненской области обратятся к команде, потому что достижение очень большое, Лига чемпионов впереди. Нам помогут, и мы все вместе будет радовать вас игрой.