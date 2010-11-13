Виктор Гончаренко: Каждая победа хороша по-своему

Футбольный клуб «БАТЭ» стал семикратным чемпионом Беларуси. На чемпионате республики по футболу среди команд высшей лиги состоялись матчи предпоследнего, 32-го тура. Особый интерес болельщиков вызвала игра в Бобруйске, где местная «Белшина» принимала лидера первенства — БАТЭ.

Победу борисовчанам принесли Ренан Брессан, Максим Бордачёв, Павел Нехайчик. Со счётом 3:1 борисовский БАТЭ, обеспечил себе чемпионский титул – уже в седьмой раз.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Каждая победа хороша по-своему, и лучше победы может быть только следующая победа. Сама аура нашей команды такая, что нужно стремиться побеждать в каждом матче и в каждом турнире.

Дмитрий Лихтарович, капитан ФК БАТЭ (Борисов):

Можно сказать, до последнего тура ничего не было понятно. Предпоследнего, по крайней мере. Выиграй сегодня «Шахтер» и проиграй мы «Белшине» — все могло сложиться иначе. Высокая ответственность всегда накладывает отпечаток на игру, не все получалось. Хорошо, что выиграли и стали чемпионами.

К слову, уже через два года футбольный клуб БАТЭ, который в последние годы успешно выступает на турнирах мирового уровня, сможет принимать домашние матчи групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы на своём стадионе. Накануне в Борисове прошла церемония закладки нового спортивного сооружения. Участие в ней принял Президент Александр Лукашенко.