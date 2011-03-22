Виктор Гончаренко, ФК «БАТЭ»: У нас и в прошлом году была сильная скамейка запасных. В этом мы ее только усилили

Борисовский «БАТЭ» завершил программу турецкого сбора уверенной победой над представителем Второго российского дивизиона командой «Нижний Новгород». Бразильский новобранец «желто-синих» Алекс добавил себе виста в глазах Виктора Гончаренко, оформив хет-трик уже к 54 минуте товарищеского матча.

Нижегородцы на 65 минуте смогли огорчить Андрея Щербакова, занявшего место в борисовской рамке. Однако очень скоро Михаил Гордейчук снова довел перевес «БАТЭ» до крупного. 4:1 – убедительная виктория.

Последние предсезонные деньки белорусский чемпион проводит на родине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Рулевой «желто-синих» Виктор Гончаренко в череде тренировочных будней нашел время, чтобы вместе с журналистами подвести итоги зимне-весеннего подготовительного этапа.

О составе в сезоне-2011.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Наверное, большого секрета нет – мы бы хотели, чтобы Стас Драгун к нам перешел. Но все эти вопросы довольно сложные.

Исходя из того, что не получилось, мы, при этом, все равно сыграли в плюс. Мы и в прошлом году имели сильную скамейку. Считаю, что в этом году еще больше ее усилили. У нас каждая позиция хорошо дублируется, во всех людях я уверен, нет явно проблемных мест. Наверное, у меня больше голова болит из-за того, как определить 18 игроков, которые попадут в протокол матча. Не говоря уже об 11 первых.

О новобранце Алексе.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

У него есть сильные качества, но есть и те, которые надо устранять. Мы об этом постоянно говорим, указываем ему на эти ошибки. Но на Алекса тоже рассчитываем.

Не надо забывать, что у нас есть еще Скавыш, который очень хорошо себя чувствует, если у него нет конкуренции. Когда не было Родионова и Концевого, он прибавлял на глазах. Я Максиму уже говорил, что ему надо учиться быть лучше в каждой тренировке, в каждом матче, не боятся конкуренции. И только тогда он сможет вырасти в хорошего нападающего.

Мы на данный момент имеем Алекса, Концевого, который полностью восстановился, Скавыша. У нас есть из кого выбирать, а кто из них будет играть, мне тяжело ответить. Потому что у нас есть еще практически две недели до стартового матча.

О сборниках.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Это сложный период, когда 10 дней вне команды находятся все сборники. Потом надо смотреть: кто играл, а кто не играл. Кто-то с положительными эмоциями приедет, а кто-то с отрицательными. Надеюсь, что все приедут с положительным опытом. И национальная сборная, и молодежная.

А к тем людям, которые остаются, мы добавляем игроков дубля. Это тоже такой своеобразный опыт и для них, и для нас. Мы видим их возможности, они понимают, куда надо стремиться. У нас все равно 15-20 человек находится на тренировке. Есть возможность ее достаточно качественно провести.

К сожалению, сегодня на тренировке травму получил Бордачёв. Я не знаю, насколько она серьезная. Это мы будем знать только вечером. А что касается остальных, то, я считаю, в очень хорошей форме находятся Шитов и Нехайчик. Нехайчик, несмотря на то, что три дня в Турции проболел, очень хорошо выглядит. И поэтому я не берусь давать какие-то советы. Бернд сам определится с тем составом, который выйдет с первой минуты. Но об этих двоих я могу сказать, что они находятся в хорошей форме.