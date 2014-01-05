Видеорепортаж с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси: 3-5 января

Новости Беларуси. Юбилейный, рекордный и предвкушающий. В Минске стартовал 10 Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Не успев начаться, он уже побил рекорд по количеству спортивных площадок, принимающих состязания. Такого количества участвующих команд – 12 – тоже не было в последние годы. Также турнир является своеобразной подготовкой к Чемпионату мира по хоккею, который Минск примет уже через несколько месяцев. Первые отклики о спортивном празднике знает наш корреспондент Ольга Петрашевская. Она сейчас находится у Дворца спорта, где чуть более часа назад состоялась торжественная церемония открытия турнира, а сейчас в самом разгаре ледовая битва между Беларусью и Францией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Ледовые дружины покажут свое высокое игровое мастерство и зададут боевой тон другим предстоящим спортивным баталиям. Мы признательны постоянным участникам первенства и приветствуем дебютанта - сборную Франции.

Сегодня у нашего турнира юбилей. Помнится, как десять лет назад, впервые собрав восемь команд, мы надеялись, что наш почин обретет право на жизнь и признание в обществе. Сейчас мы видим, что он набрал силы, стал традиционным и прочно завоевал репутацию неофициального чемпионата мира по хоккею среди любительских команд.

Расширился и состав участников: в этом году уже 12 сборных. Увеличилось количество спортивных объектов: командам Австрии, России, Чехии и Швейцарии предстоит опробовать лед нового спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Конечно, возрос накал соревнований и интерес зрителей к этим соревнованиям. Мы все чаще и чаще на улицах, в трудовых коллективах слышим: «а нет ли лишнего билетика?». Это достойно уважения. Это - то, во имя чего и создавался этот международный турнир.

Главная, неизменная благородная цель турнира - популяризация хоккея, привлечение к здоровому образу жизни как можно больше людей разного возраста. Мы высоко ценим спорт за то, что он сближает людей, помогает лучше понимать друг друга. Это форма народной дипломатии, которая открывает новые пути к сотрудничеству совершенно разных стран.

Как я, так и все вы, абсолютно не скрываем: юбилейному турниру мы придаем особое значение еще и потому, что это своеобразный экзамен перед проведением в Минске Чемпионата мира по хоккею. Вся страна готовится к этому масштабному событию.

Представитель команды Франции:

Это первая игра для Франции на таком замечательном турнире. Минск, кстати, очень понравился. Будем стараться показать красивый хоккей.

Кстати, все зрители, посетившие матчи Рождественского турнира, смогут принять участие в розыгрыши абонементов на поединки группового раунда Чемпионата мира по хоккею с участием белорусской сборной.

Первые матчи рождественского форума были сыграны еще днем. В одной из дуэлей силами мерились россияне и чехи. И те, и другие в представлении не нуждаются. Национальные сборные обеих стран входят в элиту мирового хоккея. А наши восточные соседи, наряду с белорусами, считаются фаворитами и нынешнего любительского старта. Именно россияне дважды завоевывали золотые награды. Естественно, что они не против развить свое достижение.

Александр Медведев, капитан команды России:

Каждый раз мы привозим тех игроков, которые лучше всего готовы.

После финального свистка соперники единодушно сошлись в одном — турнир организован на достойном уровне. Недочетов у хозяев требовательные гости просто не обнаружили.

Дмитрий Тепляков, игрок команды России:

Очень хороший прием. Всегда очень хороший, а здесь - особенно: раздевалка, дворец, лед.

Соревновательная программа первого дня в эти минуты продолжается. Чуть позже на лед двух столичных арен выйдут участники еще 2 матчей. В утренней сессии первыми очками разжились россияне, словаки и финны.

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4 января продолжается рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В эти минуты проходят три матча. Во Дворце спорта пальму первенства оспаривают неудачники первого дня - французы и немцы. На «Чижовка-арене» силами меряются представители Чехии и Швейцарии, которые также дебютировали с поражений. И, наконец, в Ледовом Дворце сражаются украинцы и шведы. Победа позволит каждой из дружин претендовать на выход в полуфинал. А вот поражение значительно осложнит турнирные перспективы. Еще три матча состоятся вечером. Команда Президента Беларуси 4 января сразится с дружиной из Словакии. Напомним, 3 января белорусские хоккеисты одержали убедительную победу на французами со счетом 16:2.

Помимо тех матчей, что идут в эти минуты, три были сыграны в утреннюю сессию. На площадке Ледового дворца спорта на Притыцкого обыгравшая вчера канадцев команда Украины мерялась силами с крупно уступившей накануне дружиной Швеции, у которой опыт выступлений в различного рода турнирах весьма велик.

Команда Швеции оказалась сильнее Украины и выиграла со счётом 4:3, но результаты – это все же не главное. Несмотря на желание победить, участники юбилейного международного рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси радуются и просто возможности играть на таких соревнованиях.

Также во Дворце спорта свой матч уже сыграли неудачники первого дня французы и немцы, а на «Чижовка-арене» силами мерялись команды Чехии и Швейцарии, которые накануне также дебютировали с поражений.

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В Минске продолжается 10-й Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. 5 января во всех подгруппах состоятся матчи заключительного тура предварительного этапа и определятся полуфиналисты. Команде Президента вечером предстоит сразиться с хоккеистами из Германии. Ну, а накануне, белорусская дружина одержала вторую победу. В столичном Дворце спорта она обыграла соперников из Словакии — 4:1. Игра была предельно напряженной. Счет на 13-й минуте открыл белорусский форвард Вячеслав Лисичкин. На протяжении двух периодов встречи это была единственная шайба, заброшенная в ворота. Словаки упорно оборонялись, не позволяя хозяевам льда увеличить счет. В начале третьего периода словацкая дружина все же отыгралась, но уже через считанные минуты президентская команда вновь вышла вперед.

Лучшими игроками встречи признаны голкипер команды Словакии Мартин Клемпа и форвард белорусской дружины Олег Антоненко. По итогам двух дней в подгруппе «А» лидирует ледовая дружина Президента Беларуси, в подгруппе «В» - российская команда, в подгруппе «С» фаворит -- Финляндия. Матчи проходят на трех ледовых площадках. Спортивный накал активно поддерживают болельщики.

Еще одна интрига спортивного вечера — розыгрыш двух абонементов на матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею в Минске. Вторым обладателем заветных билетов стал пенсионер. К слову, стоимость одного абонемента -- 3 миллиона рублей. Розыгрыш такого приза проходит ежедневно на вечерних матчах Рождественского хоккейного турнира, где играет белорусская команда.

5 января, по сложившейся традиции, участники Рождественского турнира побывали в детском городке Ленинского района. Благотворительная акция проходит во второй раз по инициативе президентского спортивного клуба. Поздравить ребят с новогодними праздниками приехали представители хоккейных команд из 12 стран. Желанных гостей воспитанники социального центра встречали уже у входа с большим караваем. Затем спортсменов ожидал сюрприз -- музыкальная программа с песнями, танцами и конкурсами. Праздник продолжился дружным чаепитием и, конечно, вручением подарков. Сладости, игрушки, а также приглашения на матчи. Ни один ребенок сегодня не остался без внимания. Дети не только с удовольствием рассказывали о себе, показывали, как они живут, но и расспрашивали хоккеистов о большом спорте и секретах мастерства на льду.