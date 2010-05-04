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Видео. Женская сборная Беларуси закрепилась на 3 месте в отборочной группе на чемпионат мира 2011

04 мая 2010 11:27
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Поединок подопечных Дмитрия Шевчука с македонками, накануне женского чемпионата мира 2011, состоялся на городском стадионе Молодечно и доставил массу положительных эмоций, собравшейся на трибунах аудитории.

Белоруски на протяжении всей игры имели безусловный перевес и с удовольствием утолили свой голевой аппетит. В первом тайме главной обидчицей македонок стала Марина Лис. Она дважды, на 18-ой и 20-ой минутах, отправляла мяч в ворота.

После перерыва неприятностей для голкипера гостей стало еще больше. Еще три гола – и в матче установлен окончательный, разгромный счет: 6:0.

После этой победы сборная Беларуси закрепилась на 3 месте в отборочной группе. Следующий матч женская сборная проведет 19 июня против главного преследователя – сборной Словакии.

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