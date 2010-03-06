Видео. Защитник «Сокола» Андрей Срюбко на пару с Юрием Гунько устроили безобразную драку с могилевчанами

«Химволокно» в плей-офф зачастую преображается, и как было об этом не знать «Соколу».

Тем не менее, в первом матче киевляне соперника не сдержали. И это несмотря на то, что могилевчанам немало пришлось отыграть в меньшинстве. Решающей стала вторая треть, в течение которой капитан «Химволокна» Александр Борозенко оформил дубль. При счете 3:1 в заключительном периоде «Сокол» реализовал численный перевес в двух игроков, но Артем Божко броском по пустым воротам снял все вопросы о победителе – 4:2.

Однако киевлян этим отнюдь не успокоил. Защитник «Сокола» Андрей Срюбко на пару с подоспевшим ему на помощь Юрием Гунько уже после финальной сирены устроил безобразную драку, в которой прилично досталось могилевскому Роману Сальникову и Михаилу Братанову. Драка эта потом едва не продолжилась на трибунах и в подтрибунных помещениях. Но это еще не все.

В отсутствии своего самого полезного защитника могилевчане второй матч серии проиграли, а Срюбко к тому жу забросил одну из шайб киевлян. Вплоть до 45-ой минуты «Химволокну» удавалось сдерживать напор соперников благодаря точным броскам Романа Блоха и Виталия Томилина, но в концовке Дмитрий Нименко откликнулся на прострельную передачу партнеров, и принес первую в нынешнем плей-офф победу «Соколу» 3:2.

Так что в этой серии будет не меньше четырех поединков. Но, возможно, и не больше, ведь сегодня «Химволокно» выиграло. «Сокол» счет открыл: это киевский Роман Сальников вырвался на оперативный простор в меньшинстве. Могилевчане могли сравнять счет во второй трети, когда Виталий Томилин поразил ворота гостей. К сожалению, видеоповтор показал, что за секунду до этого ни были сдвинуты. Вот только Андрею Самохвалову буллит реализовать не удалось. Что ж, Александр Борозенко в третьем периоде и Иван Сахаров в овертайме ошибку партнера исправили – 2:1.