Видео. «Торпедо» против «Партизана»: ничейный счет, а минчане забивают свои первые голы в чемпионате Беларуси

Среди наиболее заметных событий 8 тура чемпионата страны необходимо обязательно выделить случившееся в Жодино. Где первые в чемпионате голы, а с ними – долгожданное первое очко, обрела юная столичная команда «Партизан».

Эти дивиденды достались минчанам после непросто противостояния с бело-черными хозяевами поля. Которым каких-то проблем и сложностей большую часть первого тайма ничего не предвещало.



Особенно после 32 минуты, когда навес защитника жодинцев Сергея Пономаренко элегантным ударом превратил в гол Павел Беганский – 1:0. Казалось бы, для команды не составит труда развить этот успех. Однако на поле стали происходить любопытные события. Гостям как будто надоел собственный оборонительный футбол.

Всё больше времени «Партизан» стал проводить в атаках. За минуту до перерыва случилось то, чего ждали все поклонники минской команды. Бразилец Ледесма мягко навесил на литовца Чиникаса и в активе белорусского «Партизана» появился первый в чемпионате гол.

Счету 1:1, с которым соперники и ушли на перерыв, суждено было продержаться недолго. Уже в начале второй половины цифры на табло едва поочередно не изменили обе команды. Однако в сетку с нужной стороны мяч попал только на 53 минуте.

После штрафного в коварном исполнении все того же Рафаэля Ледесмы, набежавший Карпович точным добиванием вывел «Партизан» вперед.

Для хозяев такой поступок стал неприятным сюрпризом. Правда, совсем ненадолго. Уже через 10-15 минут ворота Филиппа Войтеховича снова попали под пресс наступления.

На 79 минуте «Партизан» и вовсе огорчил тренера. Затяжное наступление автозаводцев, сопровождающееся замысловатыми переводами мяча с фланга на фланг, завершилось точным ударом капитана жодинцев Сергея Концевого. Ничейный счет серьезным угрозам изменения не подвергался.