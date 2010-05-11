Видео. «Шахтер» и «Динмо-Минск»: от проигрыша 2:0, к победе 2:4

Начало солигорского поединка 8 тура между «Шахтером» и «Динамо-Минск» привело трибуны стадиона «Строитель» в радостное возбуждение.

Едва пошла 6 минута игры, как быстроногий Сергей Баланович вывел хозяев вперед. После этого эпизода соперники стали регулярно обмениваться острыми атакующими ударами. В этом обмене довольно скоро преуспели.

Сначала отличился солигорчанин Иван Денисевич, сделавший преимущество хозяев комфортным. Но сразу после того, как динамовцы начали с центра поля, отличный сольный проход сыграл Антон Путило и отставание гостей сократил. Еще через пару минут динамовцы получили отличную возможность счет сравнять. Но Станислав Драгун с 11 метров пробил выше ворот. И все же настрой гостей на атаку был заметен без бинокля.

На 36 минуте подключение Александра Мартыновича к розыгрышу углового завершилось точным ударом в его исполнении.

Дальнейшее изменение счета случилось во втором тайме на 47 минуте. Точным добиванием отметился динамовец Александр Сазанков. Впервые во встречи гости вышли вперед.



А за минуту до окончания основного времени победу «Динамо» шлифанул Олег Страханович.